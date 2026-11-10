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Ad Abu Dhabi, con l'Ucraina, è in gioco il futuro della difesa europea

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Dopo nove mesi di stallo, sono ripresi i colloqui diretti tra Russia e Ucraina. L’aspetto davvero interessante è che al centro del tavolo potrebbero non esserci tanto le sorti della guerra in Ucraina o del Donbas, quanto i futuri assetti difensivi europei

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