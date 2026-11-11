Ucraina, raid su porto petrolifero russo sul Baltico. Proseguono colloqui Abu Dhabi. LIVE
Un attacco di droni ha mandato a fuoco il porto di Ust-Luga. Si tratta di uno dei più importanti della Russia occidentale per l'esportazione di petrolio. L'aeroporto di Poulkovo, che serve San Pietroburgo e la regione, ha fatto sapere sul proprio sito web di aver annullato 18 voli questa mattina. Nella prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi, Zelensky parla di negoziati "costruttivi" ma Rubio avverte: "La strada è ancora lunga". E Lavrov gela gli europei: "Non accetteremo le richieste di tregua immediata"
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Un attacco di droni ha mandato a fuoco il porto russo sul Mar Baltico di Ust-Luga. Lo ha annunciato il governatore della regione. "Un attacco Uav - ha scritto su Telegram Aleksandr Drozdenko - ha colpito il porto nell'area di Ust-Luga, causando un incendio". Si tratta di uno dei più importanti porti della Russia occidentale per l'esportazione di petrolio. Il governatore ha poi aggiunto che sono stati neutralizzati 146 droni nella regione di Leningrado durante la notte, precisando che "le operazioni di combattimento proseguono". L'aeroporto di Poulkovo, che serve San Pietroburgo e la regione, ha fatto sapere sul proprio sito web di aver annullato 18 voli questa mattina. Terminata la prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi tra Russia, Ucraina e Usa. Zelensky parla di negoziati "costruttivi" ma Rubio avverte: "La strada è ancora lunga". E Lavrov gela gli europei: "Non accetteremo le richieste di tregua immediata".
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Mosca: "Blitz contro rete spie polacche, due agenti Varsavia in arresto"
Il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) della Russia sostiene di aver sventato le attività di una rete di intelligence polacca nella regione di Kaliningrad, arrestando due agenti dei servizi segreti polacchi e notificando avvertimenti a sette cittadini polacchi e tre russi in merito al compimento di atti di spionaggio e alto tradimento; lo ha reso noto il Centro per le relazioni pubbliche dell'Fsb, riportato dalla Tass. "Il Servizio federale per la sicurezza ha individuato e circoscritto una rete di intelligence polacca attiva nella regione di Kaliningrad", ha dichiarato il Centro per le relazioni pubbliche.
Mosca: "Colpita nave nel Mar Nero, trasportava armi per Kiev"
Le forze russe hanno colpito, nel corso della notte nel Mar Nero, una nave da carico che trasportava armi e rifornimenti militari destinati all'esercito ucraino; lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato, pubblicato dalla Tass. "Le Forze armate russe continuano a condurre attacchi con droni contro infrastrutture energetiche che riforniscono le imprese dell'industria della difesa ucraina, nonché contro imbarcazioni che trasportano forniture militari e beni a duplice uso per l'esercito ucraino. La scorsa notte una nave da carico che trasportava armi e rifornimenti militari per l'esercito ucraino è stata colpita nel Mar Nero, a sud-ovest di Odessa", si legge nella nota.
Mosca, colpite infrastrutture energetiche Odessa
Droni russi hanno colpito nella notte infrastrutture energetiche ucraine a Krivoj Rog e nella regione di Odessa. Lo ha reso noto il ministero russo della Difesa. "Durante la notte, Krivoj Rog, nella regione di Dnepropetrovsk, è stata colpita una sottostazione elettrica da 330 kV", si legge nella nota. Inoltre, sono state colpite due sottostazioni elettriche, da 110 kV e 330 kV, nelle località di Mayaki e Usatovo, nella regione di Odessa. Le forze armate russe hanno anche colpito una nave che trasportava armi e attrezzature militari destinate all'esercito ucraino nel mar Nero, a sud-ovest di Odessa.
Guerra Ucraina-Russia, perché i negoziati precedenti non hanno funzionato
La tappa più recente è quella dei colloqui di Abu Dhabi del 10 e 11 novembre 2026, per i negoziati tra Kiev e Mosca con la mediazione Usa e la presenza di rappresentanti europei. Ma sono già stati diversi i momenti in cui si è provato a mettere fine al conflitto, fallendo. Già nel 2022 Kiev e Mosca avevano avviato delle trattative, poi terminate in un nulla di fatto. Accadeva fra il marzo e l’aprile di quattro anni fa, quando i negoziatori russi e ucraini si riunirono in Bielorussia e in Turchia.
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Russia, governatore Leningrado: "Abbattuti 146 droni"
Centoquarantasei droni sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea russa durante le operazioni di combattimento "in corso" a Leningrado durante la notte. Lo scrive, in un post su Telegram, il governatore della regione di Leningrado Aleksandr Drozdenko che precedentemente aveva anche riferito di un attacco di droni che aveva provocato un incendio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico. Secondo l'agenzia di stampa statale Tass, circa 18 voli sono stati cancellati o ritardati all'aeroporto principale della regione, Pulkovo, vicino a San Pietroburgo. Negli ultimi 18 mesi, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi con i droni contro l'industria energetica russa nel tentativo di ridurre le entrate del Cremlino e minare la sua capacità di finanziare la guerra.
Russia, attacco droni sul Mar Baltico, incendio nel porto di Ust-Luga
Un attacco di droni ha provocato un incendio nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico. "Un attacco con un drone ha colpito l'area portuale di Ust-Luga, provocando un incendio" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, riferendosi a uno dei più importanti centri di esportazione petrolifera della Russia occidentale, ripetutamente attaccato dall'Ucraina.
Media, minaccia a spazio aereo Baltici dalla Bielorussia, in volo caccia Nato
Caccia Nato sono stati fatti decollare in seguito all'avvistamento di un oggetto dalla Bielorussia diretto verso i Paesi baltici. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando il Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. La Lituania aveva diramato martedì sera un allarme aereo, e poco dopo anche la Lettonia ha avvertito la popolazione della regione di Ludza, confinante con la Bielorussia, di cercare rifugio in seguito ad una minaccia nello spazio aereo. Lo riporta l'emittente di servizio pubblico lettone, Lsm. L'esercito lettone ha reso noto di aver attivato droni intercettori e unità di difesa aerea. L'allarme è poi rientrato alle 00:35 locali, 23:35 in Italia.