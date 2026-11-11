Un attacco di droni ha mandato a fuoco il porto russo sul Mar Baltico di Ust-Luga. Lo ha annunciato il governatore della regione. "Un attacco Uav - ha scritto su Telegram Aleksandr Drozdenko - ha colpito il porto nell'area di Ust-Luga, causando un incendio". Si tratta di uno dei più importanti porti della Russia occidentale per l'esportazione di petrolio. Il governatore ha poi aggiunto che sono stati neutralizzati 146 droni nella regione di Leningrado durante la notte, precisando che "le operazioni di combattimento proseguono". L'aeroporto di Poulkovo, che serve San Pietroburgo e la regione, ha fatto sapere sul proprio sito web di aver annullato 18 voli questa mattina. Terminata la prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi tra Russia, Ucraina e Usa. Zelensky parla di negoziati "costruttivi" ma Rubio avverte: "La strada è ancora lunga". E Lavrov gela gli europei: "Non accetteremo le richieste di tregua immediata".

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