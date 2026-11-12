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Guerra Ucraina Russia, Witkoff e Kushner a Mosca per i colloqui con Putin. LIVE

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I mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono atterrati all'aeroporto di Mosca, accolti dal rappresentante speciale del presidente russo, Kirill Dmitriev. I due incontreranno il presidente russo Putin per proseguire i negoziati per la tregua in Ucraina

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I mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono atterrati all'aeroporto di Mosca, accolti dal rappresentante speciale del presidente russo, Kirill Dmitriev. I due incontreranno il presidente russo Putin per proseguire i negoziati per la tregua in Ucraina.

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Witkoff e Kushner atterrati a Mosca per i colloqui

Il presidente russo Vladimir Putin in mattinata dovrebbe incontrare, riferisce la Tass, gli inviati americani. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha precisato che l'incontro si sarebbe svolto "come di consueto" secondo il protocollo.

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