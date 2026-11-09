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Guerra in Ucraina, hackerati i dati dell'ufficio di statistica: "400mila russi morti"

Mondo
©Ansa

A distanza di quasi 5 anni dall'inizio dell'invasione, il bilancio delle perdite russe è stato rivelato da Bloomberg, che ha citato dei dati riservati i dell'agenzia statistica russa Rosstat, di cui alcuni hacker sono entrati in possesso

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Potrebbero essere circa 400mila i russi morti al fronte ucraino. A distanza di quasi 5 anni dall'inizio dell'invasione, il bilancio delle perdite russe è stato rivelato da Bloomberg, che ha citato dei dati riservati i dell'agenzia statistica russa Rosstat. I dati sono stati ottenuti dal gruppo bielorusso vicino all'opposizione Cyber Partisans e dal gruppo di hacker ucraino Silent Crow, che li hanno  condivisi un ristretto numero di testate giornalistiche. Le informazioni provengono da oltre 11 milioni di certificati di morte, con tanto di età e luogo del decesso. 

Von der Leyen: "L'Ue presente ai colloqui ad Abu Dhabi"

Intanto, mentre il conflitto va avanti e i raid non si fermano, i negoziatori russi, ucraini e statunitensi sono attesi ai colloqui di Abu Dhabi (dove sarà presente anche l'Ue) per cercare di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. La presenza della delegazione europea è stata confermata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen che, riferendo di una telefonata avuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha scritto su X: "Abbiamo discusso degli sforzi in corso per la pace e dei colloqui ad Abu Dhabi questa settimana, dove l'Ue sarà presente accanto ai nostri partner".

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