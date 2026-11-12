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San Pietroburgo, esplode un'auto: morto un militare russo

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©Getty

L'esplosione è avvenuta nel distretto Pushkinsky, mentre il veicolo usciva da un cortile. L'uomo, che viaggiava da solo, è morto sul colpo. Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale per omicidio

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Un militare russo è morto nell'esplosione di un'auto nel distretto Pushkinsky, nella zona sud di San Pietroburgo. A confermare l'identità della vittima sono stati gli investigatori russi, secondo quanto riferito dalle agenzie locali. Il veicolo è esploso mentre usciva da un cortile per immettersi su viale Kolpinskoye. Secondo le prime informazioni diffuse dalle forze dell'ordine all'agenzia Tass, l'uomo si trovava da solo a bordo ed è morto sul colpo. Non risultano altre persone ferite.

Aperta un'inchiesta per omicidio

Il Comitato investigativo russo ha annunciato l'apertura di un procedimento penale per omicidio. «È stato aperto un procedimento penale per l'omicidio di un militare nel distretto di Pushkinsky a San Pietroburgo», ha dichiarato la Direzione investigativa principale del Comitato investigativo per la città, in un comunicato citato dalle agenzie russe. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità della vittima o sulle cause dell'esplosione.

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