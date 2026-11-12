San Pietroburgo, esplode un'auto: morto un militare russo

L'esplosione è avvenuta nel distretto Pushkinsky, mentre il veicolo usciva da un cortile. L'uomo, che viaggiava da solo, è morto sul colpo. Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale per omicidio

Un militare russo è morto nell'esplosione di un'auto nel distretto Pushkinsky, nella zona sud di San Pietroburgo. A confermare l'identità della vittima sono stati gli investigatori russi, secondo quanto riferito dalle agenzie locali. Il veicolo è esploso mentre usciva da un cortile per immettersi su viale Kolpinskoye. Secondo le prime informazioni diffuse dalle forze dell'ordine all'agenzia Tass, l'uomo si trovava da solo a bordo ed è morto sul colpo. Non risultano altre persone ferite.