Introduzione

Si sono conclusi ieri i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Nonostante le delegazioni di Mosca e di Kiev abbiano parlato di "una base per proseguire i lavori" e di "un buono slancio per una soluzione entro fine anno", le rispettive posizioni al termine delle discussioni dirette non sembrano aver fatto grandi passi in avanti: l'unico risultato tangibile è l'accordo per un vasto scambio di prigionieri da attuare forse già "nelle prossime due o tre settimane". E se i mediatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner vedranno oggi Putin e poi Zelensky a Dublino, a risaltare negli ultimi due giorni è stata anche la mancanza dell’Europa al tavolo delle trattative.