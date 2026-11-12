Negoziati Russia-Ucraina, nodo dell’inviato Ue: il tema sul tavolo al vertice di DublinoMondo
Introduzione
Si sono conclusi ieri i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Nonostante le delegazioni di Mosca e di Kiev abbiano parlato di "una base per proseguire i lavori" e di "un buono slancio per una soluzione entro fine anno", le rispettive posizioni al termine delle discussioni dirette non sembrano aver fatto grandi passi in avanti: l'unico risultato tangibile è l'accordo per un vasto scambio di prigionieri da attuare forse già "nelle prossime due o tre settimane". E se i mediatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner vedranno oggi Putin e poi Zelensky a Dublino, a risaltare negli ultimi due giorni è stata anche la mancanza dell’Europa al tavolo delle trattative.
Quello che devi sapere
La Russia non incontra gli europei
Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha fatto sapere ieri che, a quanto gli risulta, "tutte le parti hanno espresso commenti più o meno positivi in seguito a questi colloqui ad Abu Dhabi" e che "il formato trilaterale è il più giustificato". Negli Emirati infatti la Russia non ha voluto incontrare gli europei, sebbene presenti in forze con l'Ue, gli E4 (Francia, Germania, Regno Unito e Italia) e la Nato per far quadrato attorno all'Ucraina. E insistere, insieme a Kiev, che il primo passo debba essere un cessate il fuoco, e solo dopo si potrà parlare della sicurezza euro-atlantica.
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A che punto sono le trattative
Da parte loro gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff intendono chiedere al presidente Vladimir Putin di dare il via libera all'allargamento del tavolo negoziale sull'Ucraina ai Paesi europei, finora rimasti esclusi. Una scelta arrivata nonostante Mosca non abbia finora dato il minimo segnale di voler offrire concessioni a Kiev, soprattutto sul piano territoriale. Anzi, il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha ribadito che il conflitto sarà concluso solo una volta che il suo Paese avrà raggiunto tutti gli obiettivi fissati all'inizio della cosiddetta "operazione speciale". Kushner da parte sua ha definito i colloqui "seri, dettagliati e franchi", sebbene "piuttosto difficili", ma ha ammesso che le divergenze restano "significative", per quanto entrambi i Paesi avrebbero fatto non meglio specificati sforzi per ridurre il divario.
Un patto di sicurezza con l’Europa
E ieri gli Stati Uniti hanno anche chiesto alla Russia di presentare una nuova proposta per un accordo di sicurezza con l'Europa, che includa misure da parte di Mosca volte ad allentare la tensione nel continente. Del resto da anni la Russia punta a un accordo di sicurezza europeo che limiti l'espansione della Nato e ne riduca la sua presenza militare nell'Europa orientale. In passato gli Stati Uniti hanno respinto tali richieste, ma ora sembrano disposti ad accoglierle in una certa misura, nell'ambito di un accordo più ampio per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, molti governi europei nutrono forti dubbi sull'approccio dell'amministrazione Usa.
La scelta del negoziatore Ue
Intanto, in seno all’Europa si discute del possibile ruolo dell’Unione: venerdì al Consiglio europeo informale di Dublino i 27 leader europei metteranno sul tavolo il tema di chi siederà - eventualmente - al tavolo con Stati Uniti, Ucraina e Russia ai negoziati di pace. La lettera di Giorgia Meloni e quella di Friedrich Merz hanno convinto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che rinviare il dossier del team negoziale e del sostegno all'Ucraina non sarebbe stato né opportuno né forse possibile. Non è detto che si riuscirà a trovare un'intesa, ma ci si aspetta che nel corso del dibattito i leader offrano le loro posizioni sul tema.
Perché è improbabile una fumata bianca
A Dublino ci sarà anche Volodymyr Zelensky e, come detto, vedrà gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino ha sottolineato come sull'inviato Ue serva un'intesa "entro novembre". In teoria il traguardo sarebbe alla portata, visto che alla fine del mese i 27 si riuniranno a Bruxelles per il Consiglio straordinario sul bilancio, tuttavia permangono forti dubbi sulla possibilità che si arrivi davvero a un’intesa. Tante sono le difficoltà: gli E3 (Gran Bretagna, Francia, Germania) appaiono poco inclini a cedere il passo alla figura del negoziatore unico. Con Consiglio e Commissione che dal loro punto di vista, hanno comunque avuto i loro emissari ai tavoli negoziali.
L’incontro Burnham-Zelensky-Meloni
Il dossier del negoziatore sarà l'ultimo in ordine cronologico ad essere formalmente affrontato a Dublino, ma il tema potrebbe emergere nei diversi bilaterali che si terranno a margine del vertice. Uno su tutti: la riunione sull'Ucraina convocata dal premier britannico Andy Burnham e dallo stesso Zelensky e alla quale parteciperà anche Meloni. Il messaggio che porterà l'Italia è ormai chiaro da giorni. “È urgente che l'Ue parli con una voce sola", ha ribadito anche ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
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