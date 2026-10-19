Le mobilitazioni studentesche in India avviate a maggio dal movimento "Cockroach Janta Party" per le prospettive occupazionali e le irregolarità negli esami si intrecciano oggi con le contestazioni sulla trasparenza elettorale e sul ruolo della Commissione elettorale. Il movimento, noto come "Scarafaggi", è nato nel maggio 2026 a seguito di una dichiarazione del presidente della Corte Suprema indiana, Surya Kant. Durante un'udienza, il giudice aveva definito "scarafaggi e parassiti" i giovani disoccupati che fanno attivismo e giornalismo online. La risposta dei giovani, guidata dal comunicatore politico trentunenne Abhijeet Dipke, è stata immediata e satirica: riappropriarsi dell'insulto in modo provocatorio ("E se tutti gli scarafaggi si unissero?"). Quello che era nato come un meme online si è trasformato in un vero e proprio fenomeno politico e sociale, raggiungendo in pochi mesi oltre 25 milioni di follower sui social media. Le manifestazioni hanno bloccato grandi metropoli come Nuova Delhi e Mumbai. Il governo Modi ha risposto applicando la linea dura: la polizia ha caricato i manifestanti e attuato migliaia di fermi e arresti preventivi per bloccare i cortei. A luglio, i giovani hanno ottenuto le dimissioni del ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan.

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