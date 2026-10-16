Sono iniziate il 13 ottobre le proteste degli studenti davanti al ministero dell'Educazione a Tirana. Le manifestazioni si sono presto trasformate in violenti scontri con la polizia: il caos è dilagato anche in altre città albanesi come Durazzo e Scutari, dove alcuni agenti sono stati feriti dal lancio di sassi da parte dei manifestanti. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Decine di arresti