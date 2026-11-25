Federica Brignone si ritira, la carriera dagli esordi al doppio trionfo olimpico. FOTO
Lascia con un annuncio a sorpresa la sciatrice più vincente della storia azzurra. Nel suo palmarès cinque medaglie olimpiche e altrettante mondiali, 37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo. Oltre a una lunga sequenza di primati: dalla campionessa olimpica più anziana nella storia dello sci alpino alla prima italiana ad alzare la Coppa del Mondo generale. Ma a dire addio è soprattutto un simbolo di resilienza e ostinazione, capace di abbattere ogni ostacolo lungo un carriera durata quasi 20 anni
- Con un annuncio a sorpresa sui suoi canali social, Federica Brignone ha detto basta, ritirandosi dall'attività agonistica all'alba di una stagione partita in salita nel tentativo di recuperare dall'intervento alla quale si era sottoposta 91 giorni fa a Milano per rimuovere la placca e le viti dal ginocchio sinistro
- “Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male”, ha spiegato Brignone. “Per questo ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più gare, anche se una è decisione molto difficile. Mi piacerebbe fare solo un'ultima gara, vi farò sapere quando"
- Si chiude così la carriera agonistica di una tra le stelle più luminose del firmamento sciistico azzurro, la più vincente in campo femminile, con 37 successi e 85 podi in Coppa del Mondo, oltre a cinque medaglie olimpiche e altrettante mondiali. Un esempio di resilienza e longevità, che ha saputo raggiungere l'apice proprio al termine del suo percorso col doppio oro conquistato a febbraio, in quella che molti considerano una tra le più grandi imprese azzurre nella storia dei Giochi olimpici
- La neve, d'altra parte, è sempre stata nel Dna di Federica. Figlia d'arte, con mamma Maria Rosa Quario, ex campionessa azzurra di slalom, e papà Daniele, maestro di sci, è cresciuta respirando sport e montagna, con i primi sci infilati ad appena un anno e mezzo. Ancora oggi è allenata dal fratello Davide, componente dello staff tecnico della Nazionale
- Il suo esordio in Coppa del Mondo risale al 28 dicembre 2007, nel gigante di Lienz, a soli 17 anni. Il suo talento, però, esplode a livello internazionale nel febbraio 2011, quando a 21 anni ancora da compiere conquista una sorprendente medaglia d'argento in gigante ai Mondiali di Garmisch-Partenkirchen
- Da quel giorno, Brignone ha saputo costruire un palmarès eccezionale, con cinque allori olimpici, illuminati dai due ori conquistati a Cortina 2026, in SuperG e slalom gigante, dopo il grave infortunio che aveva messo a rischio il suo ritorno ai massimi livelli
- A questi successi vanno aggiunte due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), impresa mai riuscita prima di allora a una sciatrice italiana e cinque Coppe del Mondo di specialità: una in discesa (2025), due in gigante (2020 e 2025), una coppa di combinata (2020) e una coppa di Supergigante (2022)
- Brignone vanta anche cinque medaglie mondiali (oro in Supergigante a Saalbach 2025, oro in combinata a Courchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011, argento in gigante a Courchevel 2023, argento in Supergigante a Saalbach 2025). Ai Giochi, oltre ai due ori di febbraio, spiccano l’argento in gigante a Pechino 2022, il bronzo in combinata a Pechino 2022 e in gigante a PyeongChang 2018
- Nell'aprile 2025 la Tigre, questo il soprannome con cui gli italiani hanno imparato a conoscerla anche grazie al caschetto, subisce la drammatica caduta ai Campionati Italiani con frattura di tibia e perone e lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Protagonista di un recupero prodigioso, si presenta al cancelletto delle Olimpiadi casalinghe e compie il capolavoro assoluto, vincendo due medaglie d'oro in Superg e gigante e diventando la campionessa olimpica più anziana nella storia dello sci alpino
- Un palmarès che racconta solo in parte chi è stata Federica Brignone e cosa ha rappresentato per lo sport azzurro. Perché i trionfi olimpici di Cortina, dove ha vestito anche i panni da portabandiera, sono stati il simbolo di una capacità di rialzarsi fuori dall'ordinario dopo il devastante infortunio subito, una dote che l'ha resa un modello per generazioni di sciatori e non solo