Lascia con un annuncio a sorpresa la sciatrice più vincente della storia azzurra. Nel suo palmarès cinque medaglie olimpiche e altrettante mondiali, 37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo. Oltre a una lunga sequenza di primati: dalla campionessa olimpica più anziana nella storia dello sci alpino alla prima italiana ad alzare la Coppa del Mondo generale. Ma a dire addio è soprattutto un simbolo di resilienza e ostinazione, capace di abbattere ogni ostacolo lungo un carriera durata quasi 20 anni