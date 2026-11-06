Funerali de Miguel in Spagna: presenti anche Florentino Perez e De La Fuente
Il calcio spagnolo si è fermato per l'ultimo saluto a Jesus de Miguel, l'attaccante 30enne del Tenerife morto martedì in ospedale dopo un arresto cardiocircolatorio seguito a uno scontro in campo con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, lunedì durante la partita di campionato di seconda divisione, allo stadio Heliodoro Rodriguez Lopez. I funerali si sono svolti a Navahermosa, nella provincia di Toledo
- Dolore e commozione durante il funerale del calciatore Jesús de Miguel, deceduto il 3 novembre a causa di un violento scontro di gioco nella sfida tra il suo CD Tenerife e l'Andorra, valida per il campionato spagnolo di seconda divisione. L'ultimo saluto all'attaccante trentenne è avvenuto a Navahermosa, comune situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, a 51 km a sud-ovest dalla città di Toledo.
- Amici, parenti, tifosi del CD Tenerife ma anche diversi esponenti del mondo del calcio spagnolo hanno partecipato alle esequie di Jesus De Miguel. L'incidente che ne ha causato il decesso si è verificato durante i minuti di recupero nella sfida contro l'Andorra il cui portiere, Jesus Owono, era uscito dalla propria area per intervenire sul pallone in volo, entrando in collisione con lo stesso De Miguel, colpito violentemente al petto con il ginocchio.
- "Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano". Lo ha detto lo stesso Owono, dopo lo scontro di gioco che ha provocato la morte di de Miguel, registrata ad alcune ore di distanza da quel tremendo impatto sul campo.
- A presenziare ai funerali anche l'intera squadra del CD Tenerife. I compagni di De Miguel hanno partecipato alle esequie in segno di vicinanza al proprio amico e collega e alla sua famiglia.
- Una figura importante del calcio spagnolo è, senza dubbio, Florentino Perez. Anche il presidente del Real Madrid ha voluto partecipare alle esequie, dimostrando vicinanza all'attaccante del CD Tenerife.
- In foto ancora Florentino Perez giunto a Navahermosa per omaggiare De Miguel. Il calciatore aveva perso conoscenza dopo il violento impatto con il portiere dell'Andorra e aveva avuto un arresto cardiaco. I soccorritori erano riusciti a rianimarlo e a trasferirlo in ospedale. Ma le sue condizioni erano rimaste critiche fino al decesso, certificato martedì mattina.
- Presente ai funerali anche il ct campione del mondo con la nazionale spagnola, Luis de la Fuente.
- Tra la folla anche l'ex stella del Real Madrid, Predrag Mijatovic
- A presenziare ecco anche Josè Antonio Camacho, un ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo, storicamente legato al Real Madrid.
- Dopo la morte dell'attaccante spagnolo, un minuto di silenzio è stato celebrato, proprio in questi giorni, sui campi in cui si sono giocate le gare delle varie coppe europee.