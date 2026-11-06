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Funerali de Miguel in Spagna: presenti anche Florentino Perez e De La Fuente

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Ansa - Getty

Il calcio spagnolo si  è fermato per l'ultimo saluto a Jesus de Miguel, l'attaccante 30enne del Tenerife morto martedì in ospedale dopo un arresto cardiocircolatorio seguito a uno scontro in campo con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, lunedì durante la partita di campionato di seconda divisione, allo stadio Heliodoro Rodriguez Lopez. I funerali si sono svolti a Navahermosa, nella provincia di Toledo

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