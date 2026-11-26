44 borse di studio e 65 dottorati di ricerca finanziati, 28 brevetti depositati, oltre alla produzione scientifica di più di 250 contributi relativi al settore pneumatici: è il bilancio dei 25 anni del Consorzio per le Ricerche Materiali Avanzati, nato nel 2001 dalla collaborazione tra Pirelli e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Una collaborazione lunga 25 anni che ha portato al finanziamento di 44 borse di studio, 65 Dottorati di Ricerca e di una posizione di Ricercatore con percorsi che integrano l’attività accademica con le esigenze dell’industria. È questo il bilancio della partnership tra Pirelli e Università Bicocca che ha dato vita, nel 2001, al Corimav (Consorzio Ricerche Materiali Avanzati), diventato negli anni un modello di open innovation, capace di trasformare la ricerca accademica in innovazione industriale. Al centro dell'attività, lo sviluppo di nuovi materiali, oggi una delle principali leve di innovazione nel settore dei pneumatici per performance, efficienza e sicurezza.
Tronchetti Provera: "Dimostrato valore collaborazione università-impresa"
Le competenze acquisite aprono opportunità professionali in diversi ambiti, dall’accademia all’industria, all’imprenditoria alla divulgazione scientifica e circa il 20% dei dottori Corimav intraprende una carriera in Pirelli. L’attività di ricerca ha prodotto 28 brevetti e 250 contributi scientifici relativi al settore pneumatici. “Corimav ha dimostrato il valore della collaborazione tra università e impresa, mettendo insieme competenze e approcci diversi e trasformando la ricerca in innovazione concreta. È un modello che vogliamo continuare a sviluppare, aprendolo a nuove competenze e nuove idee, per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni e formare le nuove generazioni di ricercatori”, ha detto Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, sottolineando la necessità di “guardare avanti”. “Oggi sembra che siamo nelle secche, con le guerre e l’energia alle stelle”, ma "la realtà è che se si guarda avanti si capisce che c'è il futuro, e dipende da noi”, ha aggiunto Tronchetti. “la collaborazione fra Università e impresa si basa proprio su questo e più si espande la logica di questi consorzi più abbiamo garanzie di futuro per tutti”.
Il rettore dell'Università Bicocca: "Orgogliosi dei risultati"
“Oggi il trasferimento tecnologico è una missione sempre più importante per l’università: permette ai risultati della ricerca di trovare applicazione nel mondo produttivo", ha spiegato Marco Emilio Orlandi, rettore dell’Università di Milano-Bicocca, durante l'evento di celebrazione di un quarto di secolo di Corimav, presso l'headquarter Pirelli.
"Uno dei risultati che ci rende più orgogliosi è vedere che i dottorandi del Consorzio hanno trovato la propria strada professionale in ambito accademico o industriale, anche nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli”, aggiunge Orlandi. “C’è una forma di intelligenza che nasce soltanto dall’incontro tra intelligenze diverse", ha detto il ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in un messaggio inviato in occasione dell’evento. Questa "alleanza tra ricerca e industria ha saputo anticipare i tempi e oggi rappresenta uno sfidante modello di collaborazione", ha aggiunto Bernini.