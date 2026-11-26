Una collaborazione lunga 25 anni che ha portato al finanziamento di 44 borse di studio, 65 Dottorati di Ricerca e di una posizione di Ricercatore con percorsi che integrano l’attività accademica con le esigenze dell’industria. È questo il bilancio della partnership tra Pirelli e Università Bicocca che ha dato vita, nel 2001, al Corimav (Consorzio Ricerche Materiali Avanzati), diventato negli anni un modello di open innovation, capace di trasformare la ricerca accademica in innovazione industriale. Al centro dell'attività, lo sviluppo di nuovi materiali, oggi una delle principali leve di innovazione nel settore dei pneumatici per performance, efficienza e sicurezza.

Tronchetti Provera: "Dimostrato valore collaborazione università-impresa"

Le competenze acquisite aprono opportunità professionali in diversi ambiti, dall’accademia all’industria, all’imprenditoria alla divulgazione scientifica e circa il 20% dei dottori Corimav intraprende una carriera in Pirelli. L’attività di ricerca ha prodotto 28 brevetti e 250 contributi scientifici relativi al settore pneumatici. “Corimav ha dimostrato il valore della collaborazione tra università e impresa, mettendo insieme competenze e approcci diversi e trasformando la ricerca in innovazione concreta. È un modello che vogliamo continuare a sviluppare, aprendolo a nuove competenze e nuove idee, per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni e formare le nuove generazioni di ricercatori”, ha detto Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, sottolineando la necessità di “guardare avanti”. “Oggi sembra che siamo nelle secche, con le guerre e l’energia alle stelle”, ma "la realtà è che se si guarda avanti si capisce che c'è il futuro, e dipende da noi”, ha aggiunto Tronchetti. “la collaborazione fra Università e impresa si basa proprio su questo e più si espande la logica di questi consorzi più abbiamo garanzie di futuro per tutti”.