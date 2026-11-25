L'agenzia ufficiale cinese Xinhua ha spiegato che Chen è sospettato di "gravi violazioni della disciplina e della legge", una formula utilizzata dalle autorità cinesi per fare riferimento a casi di corruzione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il segretario del Partito comunista cinese (PCC) a Shanghai e membro del Politburo, Chen Jining, risulta essere sotto inchiesta per alcune presunte infrazioni disciplinari e legali nell'ambito di un nuovo caso che tocca da vicino la leadership del partito, a meno di un anno dal prossimo congresso. L'agenzia ufficiale cinese Xinhua, infatti, ha spiegato che Chen è sospettato di "gravi violazioni della disciplina e della legge", una formula utilizzata dalle autorità cinesi per fare riferimento a casi di corruzione. Il leader è dunque al centro di un'indagine, coordinata dalla Commissione centrale per l'ispezione disciplinare del PCC e dalla Commissione nazionale di supervisione, comparti anticorruzione del partito e dello Stato, rispettivamente.

La successione di Xi Jinping Chen, 62 anni, dirige il partito a Shanghai dall'ottobre 2022 e fa parte, come detto, del Politburo, l'organo di vertice del PCC che riunisce al suo interno i suoi principali leader. Le indagini che lo riguardano, è stato sottolineato dai media locali, arrivano tra l'altro in un momento in cui la successione del Presidente e leader del partito, Xi Jinping, continua ad essere poco chiara, senza una figura di rilievo evidente e proprio in vista del XXI Congresso del PCC, previsto per l'autunno del 2027. Le altre indagini Il politico, tra l'altro, è il quarto membro del Politburo costituito nel 2022 ad essere sottoposto ad una simile indagine, dopoquanto accaduto con i generali He Weidong e Zhang Youxia e con il leader Ma Xingrui. La carriera di Chen Jining Chen Jining, ingegnere di formazione, ha studiato presso l'Università di Tsinghua e ha conseguito un dottorato presso l'Imperial College di Londra, dove ha anche svolto parte della sua carriera accademica. E' stato rettore di Tsinghua dal 2012 al 2015, ministro della protezione ambientale dal 2015 al 2017 e poi sindaco di Pechino prima di assumere la guida del partito a Shanghai. Approfondimento Partito Comunista cinese, da Mao a Xi Jinping: un secolo di storia