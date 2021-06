Partito Comunista cinese, da Mao a Xi Jinping: un secolo di storia

Shanghai, primo luglio 1921: prende vita il Partito Comunista Cinese . In una shikumen, tipica casa con facciata di mattoni, va in scena il primo Congresso . Clandestamente, attorno ad un tavolo, si riuniscono tredici cinesi, un olandese e un russo. Due mesi più tardi il congresso si sposta a bordo di un battello, sulle acque del lago Nanhu.

La nascita della repubblica popolare

Il 1934 è l'anno della Lunga Marcia: 368 giorni durante i quali l' Armata Rossa Cinese percorre oltre 12mila km tra altopiani, montagne, cime innevati e fiumi. L'anno dopo Mao Zedong prende il controllo del Partito.

Sconfitti i nazionalisti, a Pechino gli uomini del Grande Timoniere ci arrivano l'ultimo giorno dell'anno del 1949. Il 1° ottobre, Mao, a Piazza Tiananmen, proclama la nascita della Repubblica popolare . “Il popolo cinese si è alzato in piedi ” annuncia davanti a 300 mila persone di sulla Porta della Pace Celeste.

Gli anni di Mao

Il “pensiero di Mao Zedong” è racchiuso nel famoso Libro Rosso e sancito nella costituzione del Partito. Mao era convinto che la Cina potesse trasformarsi mobilitando le masse.

Negli anni '50 è un Paese poverissimo. L'obiettivo è di trasformare l' economia agricola in un sistema produttivo fondato sull'industria. Ma per raggiungerlo, il Grande Balzo in avanti (1958-1961), ha risultati disastrosi: decine di milioni di persone muoiono in una terribile carestia.

Gli anni '70 segnano il disgelo con gli Usa . Tutto inizia con un autobus perso a Nagoya dall'atleta americano Glenn Cowan, in città giapponese per disputare i campionati mondiali di ping pong . Un passaggio fino all'hotel è offerto dalla delegazione cinese. Zhuang Zedong, uno dei giocatori più forti della squadra avversari, si avvicina all'americano e gli regala un dipinto: icona di amicizia tra i due popoli. Cowan ricambia con una maglietta : sopra c'è il simbolo della pace e la scritta “ Let it be”. La storia finisce, o meglio inizia, il 10 aprile dello stesso anno. Mao in persona invita la squadra americana di ping pong a visitare la Cina: era dal '49 che un americano non metteva piede nell'ex Impero Celeste.

L'era Xiaoping

Mao muore nel '76. Gli succede Deng Xiaoping , il Piccolo Timoniere. La Cina diventa la fabbrica del mondo e la seconda potenza mondiale. Pechino per 30 anni vede crescere la propria economia a ritmi vertiginosi.

Ma il concludersi con il massacro di Tiananmen . Le tensioni esplodono nel 1989 con la morte dell'ex segretario del Partito, Hu Yaobang, nel quale gli studenti vedevano un punto di riferimento. Il 4 giugno Xiaoping impone la legge marziale e manda i carri armati contro i manifestanti .

Xi Jinping

Arriva al potere nel 2012, il suo obiettivo è prevalentemente geopolitico : rimettere la Cina al centro degli equilibri mondiali. Nel 2017 il “ pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era” viene introdotto nello statuto del Pcc .

L'anno dopo l'Assemblea nazionale del popolo approva la rimozione dei due mandati presidenziali dando a Xi, causa, la guida del Paese a vita.

Xi vuole portare a compimento il “sogno cinese ”. Due le scadenze: una “società moderatamente prospera” entro il 2049, centenario della fondazione della Repubblica popolare.