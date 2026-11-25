Le immagini di Dimorphos, il primo asteroide deviato in una missione NASA. FOTO
Nel 2022 la sonda americana DART aveva colpito l'asteroide in un esperimento di difesa planetaria. Oggi, grazie a quanto immortalato dalla missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea, è possibile vedere gli effetti di quella collisione
- Ha un cratere grande come uno stadio e ruota in modo caotico fra centinaia di piccoli massi: è il nuovo aspetto di Dimorphos, il primo asteroide deviato in un esperimento di difesa planetaria, immortalato dalla missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea.
- L’aspetto che vediamo oggi è stato modificato dall'impatto della sonda DART nell’ambito di una missione della Nasa del 2022. A constatare quanto è accaduto sono stati i cubesat (satelliti miniaturizzati a forma cubica) Milani, italiano, e Juventas, del Lussemburgo, della missione Hera. In foto: il prima e dopo l'impatto con la sonda DART.
- Il satellite Dimorphos, con un diametro di 151 metri, orbita attorno al corpo principale maggiore Didymos, che ha un diametro di 730 metri, a una distanza media di circa un chilometro.
- L'ESA spiega che "Didymos non sembra aver subito modifiche evidenti in seguito all’impatto della missione DART: presenta gli stessi campi di massi e la stessa cresta equatoriale centrale".
- Discorso diverso per Dimorphos. "Quella che prima era una superficie arrotondata è stata appiattita e sostituita da un cratere che sembra avere un’ampiezza pari a quella della faccia colpita dell’asteroide. Al suo interno si distinguono alcune strutture insolite, tra cui una struttura apparentemente a forma di sigaro al centro", si legge.
- Entrambi sono distanti 193,5 milioni di chilometri dalla Terra e circondati da uno zoo di massi che nessuno si aspettava e che potrebbero rappresentare un rischio per Hera e i suoi cubesat. In foto: immagine ottenuta combinando 11 esposizioni lunghe realizzate con la fotocamera Hyperscout H, con il centro dell’inquadratura puntato sull’asteroide Didymos. Le tracce luminose corrispondono a centinaia di massi in movimento attorno al sistema Didymos-Dimorphos. I due asteroidi sono stati rimossi dall’immagine per rendere più visibili i massi.
- Il progetto ci aiuterà a capire meglio l'evoluzione del Sistema solare e a revisionare i modelli teorici che la descrivono, ha spiegato Fabio Ferrari, membro del team scientifico di Hera e docente di dinamica di sistemi aerospaziali al Politecnico di Milano, dove sono state mostrate in anteprima mondiale le immagini dell'asteroide deviato, in collegamento con l'evento organizzato a Berlino dall'ESA.
- Obiettivo della difesa planetaria è infatti evitare che si ripetano eventi come quello che segnò la fine dei dinosauri sulla Terra. In foto: un confronto tra le immagini di Didymos e Dimorphos riprese a 11 secondi di distanza dalla Asteroid Framing Camera (AFC) e dal Thermal Infrared Imager (TIRI) a bordo della sonda Hera.
- Il lavoro dei ricercatori è tutt'altro che concluso. Non solo perché le immagini da studiare sono moltissime, ma anche perché a dicembre Hera si avvicinerà a circa 13 chilometri dalla coppia di asteroidi per inviare nuove immagini e per rilasciare, a gennaio 2027, i cubesat Milani e Juventas.
- Il cubesat Juventas tenterà di posarsi sul suolo di Dimorphos, mentre Milani avrà 90 giorni per ottenere la mappa dei due asteroidi e sarà fondamentale nella comunicazione col satellite madre Hera, grazie al primo collegamento intersatellitare nello spazio profondo.