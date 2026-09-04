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Orinatoi anti-schizzo e mutande sotterrate, ecco gli IgNobel 2026

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©Ansa

La 36esima edizione dell'evento che premia scienziati particolari e fuori dagli schemi, una parodia dei Nobel più rinomati, ha voluto celebrare quegli studi che "prima fanno ridere e poi fanno pensare". Ricorre ogni anno grazie alla rivista "Annals of Improbable Research" e per il 2026, dopo 35 edizioni negli Stati Uniti, la cerimonia di premiazione è sbarcata per la prima volta in Europa, a Zurigo

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