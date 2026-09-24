La 20enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta nella serata del 23 settembre in largo San Tommaso d'Aquino. Stando alle prime informazioni, la vittima è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto che poi è fuggito e non è ancora stato identificato
Una ragazza di vent’anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri, 23 settembre, nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale: a quanto si apprende è ancora ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita.
Cosa sappiamo
L’aggressore si è dato alla fuga e ancora non è stato identificato. Stando alle prime informazioni acquisite dagli agenti risulta che la ragazza, residente in provincia di Salerno, è stata colpita alle spalle da una persona sconosciuta mentre si trovava da sola in zona. L'aggressore non è ancora stato identificato e proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine