Assemblea Onu, oggi il discorso di Netanyahu. No Usa a visto per Abbas

Il primo ministro israeliano in un video ha annunciato che a New York l’obiettivo è smentire "le terribili bugie che vengono diffuse lì. Combatterò per la verità, per i nostri soldati, per il nostro Paese. Ci saranno anche delle sorprese". Sarà invece un intervento pre-registrato quello del presidente dell'Autorità palestinese, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è il giorno del discorso del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, che ieri - in un video diffuso dal suo ufficio - ha annunciato che a New York l’obiettivo è "difendere, dal podio delle Nazioni Unite, Israele e i soldati delle Forze di Difesa Israeliane. Sentite le terribili bugie che vengono diffuse lì. Combatterò contro le menzogne, combatterò per la verità, per i nostri soldati, per il nostro Paese. Ci saranno anche delle sorprese". Sarà invece un video pre-registrato l’intervento del presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen), al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL MEDIO ORIENTE).

Per Netanyahu il discorso e subito il ritorno in Israele Secondo il canale israeliano Channel 13, dopo il suo intervento al Palazzo di Vetro Netanyahu rientrerà subito in Israele per motivi di sicurezza. Nei giorni scorsi, viene riferito, alti funzionari hanno discusso della questione - in alcuni casi alla presenza del primo ministro - esaminando il quadro informativo dell'intelligence, comprese specifiche segnalazioni di pericolo, e a Netanyahu è stato raccomandato di non prolungare più del necessario la permanenza negli Stati Uniti. Media: "Netanyahu parlerà contro le sanzioni sugli insediamenti" Per quanto riguarda il discorso alle Nazioni Unite, Netanyahu - riferisce The Times of Israel - dovrebbe respingere le crescenti pressioni sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania, soprattutto alla luce del fatto che all’inizio di settembre 12 Paesi occidentali hanno annunciato piani per imporre o sostenere restrizioni al commercio con gli insediamenti israeliani. Secondo Canale 12, Netanyahu nel suo discorso difenderà la condotta di Israele sia a Gaza che in Cisgiordania. Leggi anche New York, 3 persone escono da fogne vicino hotel Netanyahu: si indaga