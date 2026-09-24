Assemblea Onu, oggi il discorso di Netanyahu. No Usa a visto per Abbas

Assemblea Generale Onu, stasera il discorso di Netanyahu. No degli Usa al visto per AbbasMondo
Il primo ministro israeliano in un video ha annunciato che a New York l’obiettivo è smentire "le terribili bugie che vengono diffuse lì. Combatterò per la verità, per i nostri soldati, per il nostro Paese. Ci saranno anche delle sorprese". Sarà invece un intervento pre-registrato quello del presidente dell'Autorità palestinese, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo
All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è il giorno del discorso del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, che ieri - in un video diffuso dal suo ufficio - ha annunciato che a New York l’obiettivo è "difendere, dal podio delle Nazioni Unite, Israele e i soldati delle Forze di Difesa Israeliane. Sentite le terribili bugie che vengono diffuse lì. Combatterò contro le menzogne, combatterò per la verità, per i nostri soldati, per il nostro Paese. Ci saranno anche delle sorprese". Sarà invece un video pre-registrato l’intervento del presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen), al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL MEDIO ORIENTE).
Per Netanyahu il discorso e subito il ritorno in Israele
Secondo il canale israeliano Channel 13, dopo il suo intervento al Palazzo di Vetro Netanyahu rientrerà subito in Israele per motivi di sicurezza. Nei giorni scorsi, viene riferito, alti funzionari hanno discusso della questione - in alcuni casi alla presenza del primo ministro - esaminando il quadro informativo dell'intelligence, comprese specifiche segnalazioni di pericolo, e a Netanyahu è stato raccomandato di non prolungare più del necessario la permanenza negli Stati Uniti.
Media: "Netanyahu parlerà contro le sanzioni sugli insediamenti"
Per quanto riguarda il discorso alle Nazioni Unite, Netanyahu - riferisce The Times of Israel - dovrebbe respingere le crescenti pressioni sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania, soprattutto alla luce del fatto che all’inizio di settembre 12 Paesi occidentali hanno annunciato piani per imporre o sostenere restrizioni al commercio con gli insediamenti israeliani. Secondo Canale 12, Netanyahu nel suo discorso difenderà la condotta di Israele sia a Gaza che in Cisgiordania.
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Niente visto per Mahmoud Abbas, intervento pre-registrato
Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas interverrà invece con un messaggio pre-registrato, come stabilito dalla risoluzione dell’Assemblea Generale Onu del 17 settembre adottata dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. "A causa della loro incapacità di attuare le riforme, in contrasto con gli impegni presi con gli Usa, e delle loro continue attività che minano le prospettive di pace, gli Stati Uniti estenderanno le sanzioni che vietano il rilascio dei visti ai membri dell'Olp e ai funzionari dell'Autorità palestinese", ha chiarito poi il Dipartimento di Stato in un comunicato. "L'Assemblea Generale ha adottato un testo che consentirà alla delegazione palestinese di alto livello di partecipare virtualmente al dibattito generale, mentre il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che l'Autorità Palestinese sta finanziando i terroristi e ricorrendo a tattiche diplomatiche di facciata - scrivono le Nazioni Unite nella risoluzione - Con una votazione registrata di 152 voti favorevoli, 3 contrari (Stati Uniti, Israele e Paraguay) e 4 astensioni (Colombia, Honduras, Panama e Perù), l'organo composto da 193 membri ha adottato la risoluzione sulla “Partecipazione dello Stato di Palestina durante l'ottantunesima sessione” (documento A/81/L.2 ). Secondo quanto stabilito, l'Assemblea ha deciso che lo Stato di Palestina può presentare una dichiarazione preregistrata del suo Presidente, che verrà riprodotta nell'Aula dell'Assemblea Generale durante il dibattito generale della sua ottantunesima sessione, previa introduzione da parte del suo rappresentante fisicamente presente nell'Aula".
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