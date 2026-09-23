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New York, 3 persone escono da fogne vicino a hotel dove alloggerà Netanyahu: si indaga

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©IPA/Fotogramma

Polizia e Secret Service stanno analizzando immagini e targhe per identificare i sospetti. Per la vicinanza all'hotel e l'Assemblea generale dell'Onu sono stati però rafforzati i controlli

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La polizia di New York e il Secret Service statunitense stanno indagando su tre persone viste uscire da una fogna vicino all’hotel di Manhattan in cui alloggerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l’Assemblea generale dell’Onu. Lo riferiscono alla Cnn fonti delle forze dell’ordine.

I tre individui sarebbero emersi dal sistema fognario di Midtown, nei pressi di Park Avenue, per poi allontanarsi a bordo di due diversi veicoli. Al momento non sono stati effettuati arresti. La polizia e il Secret Service stanno esaminando filmati delle telecamere di sorveglianza, lettori automatici delle targhe e altri strumenti nel tentativo di identificare le persone coinvolte.

Le ipotesi della polizia americana

Netanyahu è considerato uno dei leader sottoposti al "più alto livello di minaccia" tra i circa 130 capi di Stato e di governo presenti a New York per l’Assemblea generale e protetti dal Secret Service, secondo le fonti.

"Negli ultimi mesi abbiamo registrato diversi episodi di persone entrate nel sistema fognario alla ricerca di oggetti di valore e rottami metallici dopo una tempesta", ha spiegato la polizia di New York. "Questo episodio sembra rientrare nella stessa tipologia, ma, per eccesso di cautela, considerando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la sensibilità del luogo, la polizia sta effettuando ulteriori controlli di sicurezza insieme ai partner federali", ha aggiunto la Nypd.

Ulteriori misure di sicurezza sono state adottate dopo gli interventi compiuti durante la notte.

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