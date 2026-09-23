Weinstein, attesa per oggi nuova sentenza su violenza sessuale

Il magnate del cinema caduto in disgrazia, al centro delle accuse di abusi che hanno dato impulso al movimento MeToo a Hollywood, sarà nuovamente condannato per abusi nei confronti di un'ex assistente di produzione

E' attesa per oggi una nuova sentenza per violenza sessuale nei confronti di Harvey Weinstein. Il magnate del cinema caduto in disgrazia, al centro delle accuse di abusi che hanno dato impulso al movimento MeToo a Hollywood, sarà probabilmente nuovamente condannato per abusi nei confronti di un'ex assistente di produzione.

I fatti di cui è accusato

Il settantaquattrenne rischia almeno vent'anni di carcere per aver costretto Miriam Haley a subire un rapporto orale nel 2006. Si tratta di una delle decine di donne che hanno accusato di violenze il produttore di "Pulp Fiction" e "Shakespeare in Love". Weinstein era stato condannato a 23 anni nel 2020 per violenza sessuale ma la sentenza era stata ribaltata in appello nel 2024. Nel 2025 una giuria ha dichiarato il produttore nuovamente colpevole dopo un ulteriore processo a New York.

Haley ha dichiarato ai giornalisti che "l'atteggiamento della difesa, volto a colpevolizzare la vittima e a distorcere deliberatamente la verità, è stato estenuante e a tratti disumanizzante ma il verdetto di oggi mi dà speranza, speranza che ci sia una nuova consapevolezza sulla violenza sessuale e che il mito della 'vittima perfetta' stia svanendo"