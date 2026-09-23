A New York il Consiglio di Pace ha presentato un piano da 2,45 miliardi per la ricostruzione della Striscia, frutto di un anno di lavoro con il governo tecnocratico palestinese. Previsti 66 progetti, una base Isf a Rafah e fondi per la polizia e la gestione dei valichi, mentre resta irrisolto il nodo del disarmo di Hamas. Israele ha dato un assenso di principio ma rinvia l'attuazione per la campagna elettorale del 27 ottobre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A quasi un anno dall'accordo che ha portato al cessate il fuoco a Gaza, il Board of Peace, creato da Donald Trump, ha illustrato un piano di ricostruzione da 2,45 miliardi di dollari in sei mesi. La presentazione è avvenuta a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner e diversi Stati interessati.

Un progetto congiunto Il piano, anticipato da Barak Ravid su Axios e Channel 12, è frutto di un anno di lavoro del Board e del governo tecnocratico palestinese, istituito dallo stesso Consiglio per la Pace per amministrare la Striscia. L'obiettivo è avviare la ricostruzione dopo le elezioni israeliane del 27 ottobre e la formazione del nuovo governo.

Le difficoltà nei colloqui con Israele Nickolay Mladenov, Alto Rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha chiesto sostegno al piano, riconoscendo che le discussioni con Israele restano complesse per la campagna elettorale. "Data la complessità della situazione", il diplomatico bulgaro ha tuttavia insistito che si stanno compiendo progressi.

I 66 progetti per la ricostruzione Il piano prevede 66 interventi: rimozione delle macerie di tre anni di guerra, nuovi alloggi temporanei, rilancio economico e dispiegamento della Forza di stabilizzazione internazionale (Isf) prevista dall'accordo dell'ottobre 2025. Secondo il Board, i danni materiali ammontano a 35,2 miliardi di dollari, mentre la ricostruzione completa richiederà circa 71,4 miliardi nel prossimo decennio. Leggi prima Gaza, la parabola del Board of Peace

La base Isf a Rafah e la formazione delle forze locali Il progetto include 275 milioni di dollari per una base permanente e fortificata a Rafah, in grado di ospitare 5.000 membri dell'Isf, e 140 milioni di dollari per reclutare, addestrare ed equipaggiare il contingente multinazionale. Altri 120 milioni di dollari sarebbero destinati alla formazione della polizia palestinese. Il governo tecnocratico assumerebbe inoltre la gestione dei valichi con Israele ed Egitto.

Il nodo del disarmo di Hamas Resta irrisolto il disarmo di Hamas. Il piano prevede 20 milioni di dollari in incentivi alla consegna e allo smaltimento di armi da parte dei gruppi armati. Pur avendo accettato in linea di principio, ricorda Channel 12, Israele non intende attuare un cessate il fuoco di 14 giorni prima dell'avvio della smilitarizzazione.