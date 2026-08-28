Eclissi lunare di agosto, lo spettacolo da Buenos Aires a Siviglia. FOTO
Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, il fenomeno, noto come "Luna di sangue", ha conferito al nostro satellite un colore ramato e rossastro. Il 96% del disco lunare è stato coperto dall'ombra della Terra
- Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, poco prima dell'alba, Luna e Terra hanno dato spettacolo con un'eclissi: oltre il 96% del disco lunare è stato coperto dall'ombra del nostro pianeta e si è tinto di rosso. In foto, l'eclissi vista dal Senegal
- L'eclissi è iniziata con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre. Successivamente la quasi totalità del disco lunare si è immerso nell'ombra del nostro pianeta, mostrando la colorazione rossastra tipica delle eclissi lunari quasi complete. In foto, l'eclissi a Bras
- La Luna, durante questi fenomeni, si tinge di rosso perché il disco lunare riceve la radiazione solare filtrata dall'atmosfera terrestre. In pratica, viene "rimossa" la componente blu della luce lasciando passare solo quella tendente al rosso. In foto, l'eclissi vista da Siviglia
- Chi si fosse perso l'evento di questa notte, dovrà aspettare la notte di Capodanno del 2029 per vedere un'eclissi che sarà lunare totale. In foto, Buenos Aires
- A differenza delle eclissi solari, per quelle lunari non servono occhiali protettivi né filtri speciali: un'eclissi di Luna può essere osservata a occhio nudo. Un binocolo però può far apprezzare meglio il contrasto fra le zone illuminate e quelle immerse nell'ombra terrestre. Un telescopio invece può mettere in evidenza l'avanzamento dell'ombra sui crateri e sui mari lunari.
- Questa eclissi, come ha sottolineato la Nasa, fa parte della serie Saros 138: le eclissi di una data serie Saros sono separate da 18 anni, 11 giorni e 8 ore. L’eclissi precedente di questa serie Saros si è verificata il 16 agosto 2008, mentre la prossima avrà luogo il 7 settembre 2044. In foto, Cordoba