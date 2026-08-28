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Eclissi lunare di agosto, lo spettacolo da Buenos Aires a Siviglia. FOTO

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Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, il fenomeno, noto come "Luna di sangue", ha conferito al nostro satellite un colore ramato e rossastro. Il 96% del disco lunare è stato coperto dall'ombra della Terra

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