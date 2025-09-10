Proteste in Nepal, l'esercito impone il coprifuoco

Dopo le violente manifestazioni dell’8 e 9 settembre, i militari hanno fatto sapere che ogni atto di protesta, vandalismo, incendio o assalto a persone o proprietà verrà considerato come attività criminale. Nei giorni scorsi migliaia di giovani sono scesi in piazza per contestare la corruzione dilagante e il blocco dei social network (poi revocato). Almeno 23 i morti e centinaia i feriti. Assaltati e incendiati i palazzi governativi

Il Nepal è precipitato nel caos. E, dopo le violente proteste dell’8 e 9 settembre, l’esercito ha imposto il coprifuoco in tutto il Paese. Lunedì e martedì migliaia di giovani sono scesi in piazza a Kathmandu, la capitale, per contestare il nepotismo e la corruzionie dilaganti nel Paese, oltre che il blocco dei principali social network (poi revocato). Durissimi gli scontri con la Polizia, con almeno 23 morti e centinaia di feriti. Neanche la notizia delle dimissioni del premier Khadga Prasad Sharma Oli "per contribuire a normalizzare la situazione", ha fermato le contestazioni. Sono stati dati alle fiamme il Parlamento, l'ufficio del Presidente, la Corte Suprema, sedi di tribunali, uffici del fisco e il quartiere generale della più grande azienda editoriale nepalese, che pubblica il quotidiano Kantipur Post. I manifestanti hanno attaccato anche i palazzi reali. Dopo le istituzioni, è stata la volta delle abitazioni dei leader dell'establishment politico, incendiate e saccheggiate. La moglie dell'ex premier Jhalanath Khanal è morta per le ustioni riportate nell'incendio della sua villa.