Nepal, si dimette il Primo Ministro dopo violente proteste

Cosa è successo

Dopo l'annuncio della scorsa settimana da parte del governo di bloccare i social media, migliaia di persone si sono riversate per le strade delle città. Oltre alla capitale: Itahari, Biratnagar e Bharatpur."Punite gli assassini del governo e smettete di uccidere i bambini", questo uno degli slogan urlati a gran voce dai manifestanti, molti dei quali appartenenti alla Gen Z. In poche ore la situazione è sfuggita di mano e si sono verificati violenti disordini con la polizia. Dopo la morte di 19 manifestanti il governo ha revocato il blocco ai social media, mentre nella capitale e nei centri dove ci sono stati gli scontri più violenti, è stato imposto un coprifuoco e sono stati chiusi gli istituti scolastici. Il Primo Ministro Khadga Prasad Oli , in una lettera pubblicata durante la notte dopo una riunione di gabinetto d'emergenza, ha dichiarato di essere "profondamente rattristato" per le morti, ha comunicato di aver istituito un comitato d'inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto e ha promesso un risarcimento alla famiglia delle vittime. Uno degli obiettivi della protesta è stata l'abitazione del ministro delle Comunicazioni Prithvi Subba Gurung, che è stata data alle fiamme dai manifestanti, i quali hanno anche lanciato pietre contro le residenze del vice primo ministro Bishnu Paudel e dell'ex primo ministro e leader dell'opposizione Bahadur Deuba. Inoltre, i dimostranti hanno dato fuoco agli uffici del Congresso Nepalese e del Partito Comunista del Nepal (CPN-UML), parte della coalizione di governo nel Paese. Sono state attaccate anche le abitazioni del ministro dell'Interno dimissionario Lekhak e di altri leader politici del CPN-UML e dei maoisti. Anche la residenza privata del presidente nepalese Ram Chandra Poudel è stata vandalizzata da alcuni manifestanti che sono riusciti a entrare.