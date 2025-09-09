Nepal, si dimette il Primo Ministro dopo violente proteste

La scorsa settimana il governo del Nepal ha bloccato diverse piattaforme social, tra cui Facebook, X e Youtube, per non aver rispettato l'obbligo di sottoporsi alla supervisione statale. Crisi di governo dopo le violente proteste che hanno causato la morte di 19 manifestanti: oltre a tre ministri si è dimesso aanche il Premier Khadga Prasad Oli. Istituito un Comitato d'Inchiesta
Il Ministro dell'Interno Ramesh Lekhak ha ceduto alle pressioni popolari e si è dimesso dopo la revoca della messa al bando dei social insieme ad altri due ministri. La notizia arriva dopo che, ieri lunedì 8 settembre, la polizia ha aperto il fuoco su un corteo di migliaia di manifestanti, per lo più giovani, che cercavano di avvicinarsi al palazzo del parlamento a Kathmandu. Sono 19 le vittime accertate.
Cosa è successo
Dopo l'annuncio della scorsa settimana da parte del governo di bloccare i social media, migliaia di persone si sono riversate per le strade delle città. Oltre alla capitale: Itahari, Biratnagar e Bharatpur."Punite gli assassini del governo e smettete di uccidere i bambini", questo uno degli slogan urlati a gran voce dai manifestanti, molti dei quali appartenenti alla Gen Z. In poche ore la situazione è sfuggita di mano e si sono verificati violenti disordini con la polizia. Dopo la morte di 19 manifestanti il governo ha revocato il blocco ai social media, mentre nella capitale e nei centri dove ci sono stati gli scontri più violenti, è stato imposto un coprifuoco e sono stati chiusi gli istituti scolastici. Il Primo Ministro Khadga Prasad Oli , in una lettera pubblicata durante la notte dopo una riunione di gabinetto d'emergenza, ha dichiarato di essere "profondamente rattristato" per le morti, ha comunicato di aver istituito un comitato d'inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto e ha promesso un risarcimento alla famiglia delle vittime. Uno degli obiettivi della protesta è stata l'abitazione del ministro delle Comunicazioni Prithvi Subba Gurung, che è stata data alle fiamme dai manifestanti, i quali hanno anche lanciato pietre contro le residenze del vice primo ministro Bishnu Paudel e dell'ex primo ministro e leader dell'opposizione Bahadur Deuba. Inoltre, i dimostranti hanno dato fuoco agli uffici del Congresso Nepalese e del Partito Comunista del Nepal (CPN-UML), parte della coalizione di governo nel Paese. Sono state attaccate anche le abitazioni del ministro dell'Interno dimissionario Lekhak e di altri leader politici del CPN-UML e dei maoisti. Anche la residenza privata del presidente nepalese Ram Chandra Poudel è stata vandalizzata da alcuni manifestanti che sono riusciti a entrare.
Leggi anche
Instagram, i reel violenti e le scuse di Meta: cosa è successo
Le ragioni dei disordini
Cresce il livello generale di insoddisfazione popolare nei confronti del governo accusato di corruzione e di voler limitare la libertà di espressione dei cittadini. Il blocco alle piattaforme social - tra cui Facebook, X e Youtube - imposto la scorsa settimana per non aver rispettato l'obbligo di sottoporsi alla supervisione del governo, è solo una delle ragioni che ha spinto i dimostranti a manifestare. Proprio alcune settimane fa, infatti, è stato presentato un disegno di legge che prevede l'obbligo per le piattaforme digitali di registrarsi presso il ministero delle Comunicazioni e nominare un ufficio di collegamente o un referente nel Paese. Tra le piattafirme che hanno accettato la proposta del governo nepalese solo TikTok. Per i cittadini e per diverse organizzazioni per i diritti umani però, questo disegno di legge rappresenta un tentativo di limitare la libertà di espressione. Anche Amnesty International ha chiesto "un'indagine completa, indipendente e imparziale" sulle circostanze dell'intervento della polizia. La crisi politica in Nepal si è aggravata con le dimissioni del ministro dell'approvvigionamento idrico Pradeep Yadav, il terzo membro del governo a dimettersi in meno di 24 ore in risposta alla morte di almeno 19 giovani manifestanti durante la repressione delle proteste dei ragazzi della "Generazione Z". Le dimissioni di Yadav seguono quelle del ministro dell'Interno, Ramesh Lekhak, che ha fatto l'annuncio ieri sera, e oggi quelle del ministro dell'Agricoltura Ramnath Adhikari.