Nepal, proteste e scontri per il blocco dei social: morti e feriti

Diverse piattaforme tra cui Facebook, YouTube e X, sono inaccessibili da venerdì scorso, dopo che il governo ha bloccato 26 siti non registrati, lasciando gli utenti arrabbiati e confusi

Almeno 10 persone sono state uccise dopo che la polizia nepalese ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti che si erano radunati a Kathmandu per chiedere al governo di revocare il divieto sui social media (e di contrastare la corruzione). Diversi social media, tra cui Facebook, YouTube e X, sono inaccessibili in Nepal da venerdì scorso, dopo che il governo ha bloccato 26 piattaforme non registrate, lasciando gli utenti arrabbiati e confusi. "Finora 10 manifestanti sono morti e 87 sono rimasti feriti", ha detto all'Afp Shekhar Khanal, portavoce della polizia di Kathmandu.