L'equipaggiamento di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, i tre speleosub finlandesi di Dan Europe protagonisti delle immersioni nella grotta delle Maldive alla ricerca dei corpi dei quattro sub italiani, è piuttosto articolato e dà l'idea delle difficoltà di operare in un ambiente marino 60 metri sotto la superficie del mare. "Durante gli interventi operativi - ha spiegato Dan Europe, organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit, impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in ambienti complessi e ad alto rischio -, il team di specialisti ha esplorato con successo il sistema di cavità sommerse, valutato le condizioni ambientali e operative, localizzato tutte e quattro le vittime ancora disperse e raccolto le informazioni critiche necessarie per pianificare le prossime fasi dell'operazione di recupero".

Gli specialisti coinvolti

I tre specialisti coinvolti, come detto, sono subacquei tecnici e speleosub con una significativa esperienza internazionale in missioni anche ad alta complessità, incluse operazioni in ambienti profondi, ostruiti, confinati e ad alto rischio. Per portare a termine la missione alle Maldive, il team ha utilizzato sistemi tecnici avanzati, tra cui rebreather a circuito chiuso, potenti Dpv (Diver Propulsion Vehicles, scooter subacquei). Tutte tecnologie, ha sottolineato la compagnia assicurativa specializzata in attività subacque, che "hanno consentito ai subacquei di effettuare in sicurezza una prolungata penetrazione in grotta profonda, mantenendo margini operativi di sicurezza estremamente elevata".