Usa, un quadro di Pollock battuto all'asta per 181 mln dollari

Usa, un quadro di Pollock battuto all'asta per 181 mln dollariMondo
L'opera, "Number 7A, 1948", ha superato il precedente record all'asta per il pittore statunitense, che era di 61,2 milioni, diventando la quarta più cara di sempre in una vendita all'incanto
Un quadro di Pollock è stato battuto all’asta da Christie’s, a New York, per la straordinaria cifra di 181,2 milioni di dollari. Si tratta del dipinto. "Number 7A, 1948", una grande tela lunga più di 3 metri caratterizzata da colature nere di vernice con tocchi di rosso. Secondo quanto riportato da ARTnews la cifra, comprensiva di commissioni, la renderebbe la quarta opera più costosa mai battuta all'asta e triplica quasi il precedente record in asta per un Pollock, che era di 61,2 milioni di dollari ed era stato stabilito nel 2021. Altre opere dell’artista statunitense sono state vendute privatamente fino a 200 milioni di dollari. "È con quest'opera che Pollock si libera definitivamente dai vincoli della pittura da cavalletto convenzionale e realizza uno dei primi dipinti veramente astratti della storia dell'arte", ha dichiarato Christie's in un comunicato.
Le altre opere battute all'asta
Nella stessa asta, "Danaide", una testa in bronzo scolpita intorno al 1913 dall'artista di origine romena Constantin Brancusi, è stata venduta per 107,6 milioni di dollari, superando il precedente record di 71,2 milioni stabilito nel 2018. "No. 15 (Two Greens and Red Stripe)" del pittore americano Mark Rothko è stata aggiudicata per 98,4 milioni di dollari, mentre "Portrait of Madame K." dell'artista catalano Joan Miró è stata acquistata per 53,5 milioni di dollari. Le vendite hanno superato i precedenti record d'asta per Rothko (86,9 milioni di dollari) e Miró (37 milioni), entrambi stabiliti nel 2012. L'asta di ieri segue una serie di record registrati da Sotheby's nel novembre dello scorso anno. Il "Portrait of Elisabeth Lederer" del maestro austriaco Gustav Klimt, realizzato tra il 1914 e il 1916, era stato venduto per 236,4 milioni di dollari, diventando la seconda opera più costosa mai battuta all'asta. "The Dream (The Bed)" (1940), autoritratto della pittrice messicana Frida Kahlo, era stato venduto per 54,7 milioni di dollari, stabilendo il record per un dipinto realizzato da una donna. L'opera più costosa mai venduta all'asta resta "Salvator Mundi", attribuita a Leonardo da Vinci, acquistata per 450 milioni di dollari nel 2017.