Usa, un quadro di Pollock battuto all'asta per 181 mln dollari

Un quadro di Pollock è stato battuto all’asta da Christie’s, a New York, per la straordinaria cifra di 181,2 milioni di dollari. Si tratta del dipinto. "Number 7A, 1948", una grande tela lunga più di 3 metri caratterizzata da colature nere di vernice con tocchi di rosso. Secondo quanto riportato da ARTnews la cifra, comprensiva di commissioni, la renderebbe la quarta opera più costosa mai battuta all'asta e triplica quasi il precedente record in asta per un Pollock, che era di 61,2 milioni di dollari ed era stato stabilito nel 2021. Altre opere dell’artista statunitense sono state vendute privatamente fino a 200 milioni di dollari. "È con quest'opera che Pollock si libera definitivamente dai vincoli della pittura da cavalletto convenzionale e realizza uno dei primi dipinti veramente astratti della storia dell'arte", ha dichiarato Christie's in un comunicato.