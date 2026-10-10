Il ministro degli Interni Amit Shah ha accusato i parlamentari dell'opposizione di diffondere "bugie e disinformazione". Il Bharatiya Janata Party (Bjp) del primo ministro Modi ha accusato i gruppi di opposizione di tentare di destabilizzare l'India su istigazione di forze straniere. Il presidente del Bjp, Nitin Nabin, ha definito l'opposizione "anarchica" e l'ha accusata di rifiutare il verdetto popolare e di perseguire obiettivi politici volti a creare instabilità. Nabin ha affermato che l'India sta facendo progressi nonostante le crisi globali, aggiungendo che l'opposizione non riesce a "digerire la crescita, i progressi e gli sviluppi dell'India". Inoltre, ha accusato i collaboratori del leader del partito del Congresso Rahul Gandhi e del leader dell'Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal di guidare le proteste di oggi. Non ha invece citato il Cockroach Janta Party, che ha indetto le proteste, forse perché non si tratta di un partito politico registrato.