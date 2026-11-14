Nel frattempo, il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha smentito le ipotesi di un attacco informatico coordinato contro gli Stati Uniti, così come qualsiasi legame con il malfunzionamento di Microsoft che ha causato disservizi a livello globale. "Non c'è alcuna connessione tra quanto accaduto e Microsoft”, ha ribadito sottolineando che "non si è trattato di un attacco informatico". "Quando si parla di minacce o attacchi informatici, solitamente c'è sempre qualcuno che si fa avanti rivendicandone la responsabilità, in questo caso non c'è stato alcun segnale, né abbiamo rilevato tracce di intrusioni", ha aggiunto.