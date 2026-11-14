Introduzione
Gli aerei negli Stati Uniti hanno ripreso a decollare dopo quattro ore di blocco totale dei voli nel Paese per i problemi alla sicurezza legati alle comunicazioni (LA DIRETTA). Migliaia di cancellazioni e ritardi, anche dopo la revoca dello stop da parte di Donald Trump, hanno costretto oltre un milione e mezzo di viaggiatori a rimanere bloccati negli aeroporti, mentre oltre 5mila aerei sono rimasti a terra. Una situazione di caos che non accadeva dal 2023 quando la Federal aviation administration (Faa) fermò tutti i voli nazionali per problemi con un nuovo sistema di allarme. Prima ancora avvenne l'11 settembre 2001 dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Ma che cosa è successo nello specifico? Vediamolo insieme.
Quello che devi sapere
Il blocco dei voli negli Usa
Nelle scorse ore la Federal aviation administration (Faa) ha ordinato il “ground stop” totale e immediato dei voli "per motivi di sicurezza". Il probabile sovraccarico dei dati trasmessi dai router avrebbe mandato fuori uso molte frequenze radio utilizzate per comunicare con i piloti a terra. Su richiesta della Faa, l'Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, ha quindi sospeso tutti i decolli verso gli Usa.
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Trump: "Infrastrutture obsolete"
Secondo Donald Trump, sarebbe stata “colpa delle infrastrutture obsolete". Per questo la Casa Bianca e il dipartimento dei Trasporti hanno chiesto al Congresso uno stanziamento aggiuntivo di circa 30 miliardi di dollari per modernizzare le infrastrutture aeroportuali e i sistemi di controllo del traffico aereo.
Oltre 5.000 voli cancellati
Negli Stati Uniti, le interruzioni sono iniziate alle 15 (ora locale) del 13 novembre negli aeroporti di Boston, New York, Chicago per poi estendersi in tutto il Paese. Secondo i dati di FlightAware, oltre 5mila voli sono stati cancellati, incluse alcune tratte internazionali. Negli scali invece i terminal sono stati presi d'assalto, mentre nei gate affollati si sono radunati oltre un milione e mezzo di viaggiatori alla ricerca di informazioni.
La causa del blocco
A determinare il blocco sarebbero stati “i router in tilt a causa di un sovraccarico di dati", ha spiegato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, parlando di “un sistema datato” perché "utilizziamo ancora linee in rame che risalgono agli anni '80”. Dopo quattro ore di stop nei cieli, il segretario ai Trasporti ha poi annunciato la riapertura dello spazio aereo statunitense, avvertendo tuttavia che “ci vorrà del tempo prima che la situazione torni alla normalità”. Duffy ha poi assicurato che “volare rimane sicuro per tutti gli americani”.
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“Nessun attacco hacker”
Nel frattempo, il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha smentito le ipotesi di un attacco informatico coordinato contro gli Stati Uniti, così come qualsiasi legame con il malfunzionamento di Microsoft che ha causato disservizi a livello globale. "Non c'è alcuna connessione tra quanto accaduto e Microsoft”, ha ribadito sottolineando che "non si è trattato di un attacco informatico". "Quando si parla di minacce o attacchi informatici, solitamente c'è sempre qualcuno che si fa avanti rivendicandone la responsabilità, in questo caso non c'è stato alcun segnale, né abbiamo rilevato tracce di intrusioni", ha aggiunto.
Usa: "Non sappiamo se succederà di nuovo"
"Accadrà di nuovo esattamente la stessa cosa? Non so dire se si verificherà proprio questo scenario", ha aggiunto il segretario ai Trasporti. I nuovi aggiornamenti tecnologici hanno sovraccaricato il sistema preesistente di controllo in capo alla Federal Aviation Administration, mettendo in crisi le apparecchiature in uso. "Continuerà a guastarsi", ha ribadito Duffy, riferendosi alla tecnologia che la Faa stava cercando di aggiornare e di modernizzare.
Continuano le verifiche
Intanto le agenzie di sicurezza e le forze dell'ordine statunitensi stanno continuando a effettuare le opportune verifiche a tutto campo. Mentre i due funzionari Usa hanno difeso Trump, che a circa quattro ore dall'inizio del blocco non aveva ancora rilasciato dichiarazioni. "Il presidente Trump ha subito convocato i responsabili nel suo ufficio", ha dichiarato Mullin, sottolineando che "siamo rimasti in costante comunicazione".
I disagi per i viaggiatori
Numerosi i disagi per un milione e mezzo di viaggiatori. Nelle scorse ore i tabelloni in aeroporto continuavano a indicare le partenze come regolari, mentre le carte d'imbarco digitali di tanti passeggeri non davano segnali di allarme. Secondo i dati dell'azienda Cirium, almeno 827 voli sono stati deviati: 670 sono rientrati negli aeroporti di partenza, mentre i restanti sono stati indirizzati verso altri scali. Una situazione di caos che negli Usa aumenta anche i timori dei viaggiatori in vista della festività del Giorno del Ringraziamento, quando si prevede un aumento più intenso del traffico aereo interno.