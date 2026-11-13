La Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità federale americana per l'aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di "circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza". Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che "il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione" e che "i voli internazionali saranno gestiti caso per caso". Il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni. I voli fermi, tra posticipati o cancellati, sono circa 7mila. La Faa, scrive la Cnn, "esclude, per il momento, un attacco cyber".

Mullin: "Non è un altro 11 settembre"

"Non è un altro 11 settembre", l'unica altra occasione in cui tutti gli aerei sono stati messi a terra negli Stati Uniti. Lo ha detto il Segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin. "Non si tratta di un nuovo 11 settembre, non è assolutamente il caso. Noi vogliamo che tutti gli aerei siano messi a terra, diverse nazioni sono coinvolte. Alcuni dei sistemi hanno di problemi. Il segretario Duffy sta facendo un gran lavoro ed è in comunicazione con il presidente. Non abbiamo stabilito un periodo di tempo per la durata di questo stop. Tutti sono al sicuro, non devono esserci timori è un problema di telecomunicazioni. Stiamo esaminando tutto il traffico aereo. Ci sono operazioni a livelli diversi. Possiamo ancora comunicare fino a un certo livello, ma deve essere tutto ripristinato".

Mullin ha aggiunto: "Sappiamo che ci sono aree che non sono state colpite ma non posso condividere queste informazioni. Tutte le agenzie stanno lavorando insieme. Non voglio parlare di una crisi, ma diverse agenzie stanno lavorando in questo momento. Il presidente è subito intervenuto, è la persona migliore per guidarci in questo momento. Non possiamo fare un paragone con l'11 settembre. Non sappiamo da cosa è stato causato, non vogliamo fare delle ipotesi".