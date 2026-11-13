L'autorità americana per l'aviazione civile ha disposto uno stop nazionale al traffico aereo. La decisione arriva dopo le segnalazioni di interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni. Coinvolti 7mila voli. Per il momento escluso un attacco hacker
La Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità federale americana per l'aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di "circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza". Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che "il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione" e che "i voli internazionali saranno gestiti caso per caso". Il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni. I voli fermi, tra posticipati o cancellati, sono circa 7mila. La Faa, scrive la Cnn, "esclude, per il momento, un attacco cyber".
Mullin: "Non è un altro 11 settembre"
"Non è un altro 11 settembre", l'unica altra occasione in cui tutti gli aerei sono stati messi a terra negli Stati Uniti. Lo ha detto il Segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin. "Non si tratta di un nuovo 11 settembre, non è assolutamente il caso. Noi vogliamo che tutti gli aerei siano messi a terra, diverse nazioni sono coinvolte. Alcuni dei sistemi hanno di problemi. Il segretario Duffy sta facendo un gran lavoro ed è in comunicazione con il presidente. Non abbiamo stabilito un periodo di tempo per la durata di questo stop. Tutti sono al sicuro, non devono esserci timori è un problema di telecomunicazioni. Stiamo esaminando tutto il traffico aereo. Ci sono operazioni a livelli diversi. Possiamo ancora comunicare fino a un certo livello, ma deve essere tutto ripristinato".
Mullin ha aggiunto: "Sappiamo che ci sono aree che non sono state colpite ma non posso condividere queste informazioni. Tutte le agenzie stanno lavorando insieme. Non voglio parlare di una crisi, ma diverse agenzie stanno lavorando in questo momento. Il presidente è subito intervenuto, è la persona migliore per guidarci in questo momento. Non possiamo fare un paragone con l'11 settembre. Non sappiamo da cosa è stato causato, non vogliamo fare delle ipotesi".
"I tecnici stanno indagando sul problema"
"La Faa ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di controllo del traffico aereo", conferma il segretario ai Trasporti Sean Duffy. "I tecnici della Faa stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo".
Fuori servizio anche il sito della Faa
Poco dopo la pubblicazione dell'avviso, il sito della Federal Aviation Administration che raccoglie le comunicazioni relative al sistema di controllo del traffico aereo è apparso fuori servizio. Sono così scomparsi dalla pagina decine di avvisi che fino a quel momento risultavano consultabili.
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I primi problemi a Chicago
La decisione della Faa di bloccare tutti i voli giunge in seguito alla segnalazione di gravi problemi di comunicazione, scrive SkyNews. L'agenzia aveva reso noto in precedenza di riscontrare difficoltà nelle comunicazioni relative al controllo del traffico aereo. Poco prima dell'annuncio a livello nazionale, la Faa aveva già bloccato il traffico a Chicago, sempre a causa di problemi di comunicazione. Anche CBS News ha riferito che per l'aeroporto internazionale Midway, anch'esso situato a Chicago, è stato disposto un blocco delle operazioni a terra.
Oltre 3mila aerei diretti verso gli Usa
Ci sono attualmente oltre 3mila aerei in volo diretti agli aeroporti Usa, secondo Flightradar24, un sito che segue il traffico aereo negli Stati Uniti. Oltre 30 mila voli dovevano partire da quando poco prima delle 16 (ora della East Coast) è scattato il blocco nazionale dei voli. Gli effetti del blocco cominciano a farsi sentire anche nel Regno Unito, scrive Sky News Uk. Il volo delle 22:30 da Heathrow a JFK, New York, è già stato cancellato.
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Negli Usa problemi anche al National Weather Service
Anche il National Weater Service ha registrato oggi problemi di internet e comunicazioni. Lo ha annunciato sul sito web lo stesso servizio meteo. "Potreste non esser in grado di accedere ai nostri dati", si legge nel messaggio agli utenti in cui si affferma che "i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema".
Farnesina e ambasciata Italia monitorano blocco voli
La Farnesina e l'ambasciata italiana negli Stati Uniti monitorano la situazione legata al blocco dei voli, in raccordo con le Autorità locali che hanno comunicato di avere attuato misure di ripristino del controllo del traffico aereo. Il Ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l’evoluzione. Per eventuali segnalazioni contattare l’Ambasciata italiana al numero +1 (202) 2573753 o l'Unità di crisi al +39 0636225 o via email a unita.crisi@esteri.it.
Ansa/Getty Images
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