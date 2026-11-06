Proseguono gli allarmi bomba, che già ieri hanno causato il caos nei cieli d’Europa. Un aereo proveniente da Roma è stato costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: il volo di Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Mentre un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata a Praga. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato.

Gli allarmi, comunque, non si fermano all'Italia: solamente oggi le autorità hanno fatto sapere che simili minacce sono state registrate anche per quattro aerei in volo sopra la Francia, per otto voli presso l'aeroporto di Praga e al traffico aereo a Copenaghen.

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