Caos voli, ancora allarmi bomba in Europa: coinvolti altri 2 aerei da e per l’Italia. LIVE
Proseguono gli allarmi bomba, che già ieri hanno causato il caos nei cieli d’Europa. Un aereo proveniente da Roma è stato costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona. Mentre un'altra allerta è scattata per un volo Wizzair Praga-Roma. Altri allarmi anche in Francia, in Repubblica Ceca e in Danimarca
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Proseguono gli allarmi bomba, che già ieri hanno causato il caos nei cieli d’Europa. Un aereo proveniente da Roma è stato costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: il volo di Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Mentre un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata a Praga. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato.
Gli allarmi, comunque, non si fermano all'Italia: solamente oggi le autorità hanno fatto sapere che simili minacce sono state registrate anche per quattro aerei in volo sopra la Francia, per otto voli presso l'aeroporto di Praga e al traffico aereo a Copenaghen.
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Aeroporto Praga: “Da allarmi anonimi nessun impatto su operazioni”
L'aeroporto di Praga ha confermato gli allarmi bomba di stamattina, che in un caso hanno portato alla deviazione verso Venezia di un volo diretto a Roma. L'aeroporto "può solo confermare che la situazione relativa ad allarmi bomba anonimi non ha avuto impatto sulle operazioni aeroportuali", ha dichiara un portavoce dello scalo.
Madrid: “Minacce bombe tentativo di aggressione ibrida e guerra psicologica”
Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in relazione all'ondata di falsi allarmi che negli ultimi giorni hanno coinvolto decine di voli in tutta Europa, ha dichiarato in mattinata: “Siamo davanti a un tentativo di aggressione ibrida e di guerra psicologica" ed "è evidente che si cono cellule nel mondo che agiscono per sabotare Europa". In un'intervista all'emittente pubblica Tve, Albares ha detto: "Ci vorrà tempo per chiarire l'accaduto, anche se sapremo" chi c'è dietro la minaccia. "Quello che è evidente è che non può essere un caso che si verifichino tanti episodi esattamente uguali, con lo stesso modus operandi in tutta Europa", ha osservato.
Allarme bomba sul Praga-Roma, segnalazione arrivata nella capitale ceca
A quanto ricostruito da fonti investigative, la segnalazione dell'allarme bomba sul volo Praga-Roma, deviato poi a Venezia, sarebbe arrivata a Praga e non alla torre di controllo di Fiumicino come riferito in un primo momento. Sull'aereo Wizzair atterrato a Venezia sono in corso le operazioni di bonifica.
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Nuove minacce all'aeroporto di Copenaghen
Nuove minacce contro il traffico aereo sono state segnalate oggi all'aeroporto di Copenaghen, dopo la serie di falsi allarmi bomba che ieri ha interessato decine di voli in Europa tra ieri e il 3 novembre. Lo rende noto la polizia danese, precisando di essere nuovamente intervenuta nello scalo e di aver avviato le indagini. "La nostra valutazione preliminare è che non vi sia né vi sia stato alcun pericolo per i passeggeri o per le altre persone presenti nell'aeroporto", ha dichiarato la polizia. "Stiamo indagando sull'incidente e siamo visibilmente presenti in aeroporto", ha aggiunto.
Allarmi bomba su 8 voli da e per Praga
Almeno otto voli da o per Praga sono stati presi di mira da allarmi bomba: a riferirlo sono state le autorità aeroportuali della Repubblica Ceca.
Quattro allarmi bomba in Francia
L’ufficio del Primo ministro in Francia ha fatto sapere che sono stati ricevuti altri quattro allarmi bomba relativi ad aerei in volo sopra il territorio del Paese. Tutti i velivoli sono atterrati in sicurezza e sono in corso controlli, sia sull’aereo sia per determinate l’origine della minaccia.
Eurocontrol: fino a ieri in Europa allarmi bomba su 21 voli
Sono in totale 21 i voli interessati dalle minacce di bomba registrate in Europa il 3 e il 5 novembre, di cui 14 nella sola giornata di ieri. È il bilancio fornito da Eurocontrol, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, che sta monitorando la situazione in collaborazione con le autorità e gli operatori del settore.
Il racconto dei passeggeri di un aereo coinvolto ieri dagli allarmi
Intanto nelle scorse ore sono emersi i racconti dei passeggeri dell'Airbus A320 di Air Lingus, rientrati nella notte a Roma dopo essere stati costretti ad atterrare nella base militare di Evreux-Fauville a seguito di un allarme bomba: “Io ero seduta più o meno davanti e comunque vedevo bene la scena. Si è accesa la luce sopra la porta del pilota e lui ha chiamato in cabina la prima assistente di volo che si è fiondata dentro. È uscita allarmatissima e ha chiamato le altre e hanno fatto sedere le persone. Non c'è stato panico, però si è capito che comunque qualcosa stava accadendo di inusuale, di strano", ha raccontato una passeggera. "Il nostro volo è stato dirottato su un aeroporto militare, ci hanno fatto scendere, perquisiti con i cani. Siamo stati trattati bene, ma è stata una giornata difficile", ha aggiunto un altro passeggero.
Minacce di attentati, evacuate redazioni giornalistiche a Dublino
Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni. La polizia è intervenuta presso la sede dell'emittente nazionale irlandese Rte a Dublino, dove sono stati avvistati agenti armati. "Gli edifici della Rte sono stati evacuati a seguito di una minaccia di attentato dinamitardo", ha dichiarato l'emittente sul proprio sito web. Secondo quanto riportato, è stato evacuato anche il personale dagli uffici del quotidiano Irish Independent, dalle emittenti radiofoniche Newstalk e Today FM e dall'emittente televisiva Virgin Media.
Allarmi bomba sui voli, paura in Europa: cosa è successo
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Altro allarme bomba, volo Praga-Roma deviato a Venezia
Un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell'ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata da una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato. Sono in corso le bonifiche della polizia.
Allarme bomba su aereo da Roma, atterrato a Lisbona
Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha costretto a realizzare stamani un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: la notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.