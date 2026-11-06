Nel mirino dei falsi allarmi anche un Ryanair Pescara-Charleroi dopo il ritrovamento della scritta “bomba” nei bagni. Una lista a cui si aggiungono almeno 12 jumbo su altre tratte europee: dalla Francia al Belgio, dall'Austria alla Danimarca, dal Portogallo alla Grecia. E poi ancora Repubblica Ceca e Bulgaria, dove si sono sollevati in volo i caccia Mig-29 per scortare tre voli mentre sono stati quattro quelli atterrati e ispezionati nell'aeroporto di Madrid. L'ipotesi è che ci sia un coordinamento a livello europeo e per questo sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale per individuare i server da cui sono transitate le mail che annunciavano gli ordigni e gli indirizzi Ip per risalire a chi le ha inviate. Anche l'Europol si dice pronta a sostenere le autorità nazionali, su eventuale richiesta.

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