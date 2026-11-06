Allarmi bomba sui voli, paura in Europa: cosa è successo

Per quanto riguarda l'Italia, giovedì il primo caso è stato quello di un volo Wizz Air, partito da Milano Malpensa e diretto a Varsavia, in Polonia, che è stato costretto a un atterraggio a Vienna, in Austria. Poi è stata la volta di un volo Finnair diretto all’aeroporto di Roma Fiumicino: è atterrato come previsto, dopo essere stato scortato da caccia dell’Aeronautica militare italiana. Sempre per un allarme bomba, successivamente, un aereo della società irlandese Aer Lingus, partito da Dublino e diretto a Roma, è stato fatto atterrare alla base aerea di Évreux, in Francia. Altri casi hanno riguardato l’aeroporto di Milano Malpensa per voli in arrivo da Porto e Salonicco, e per uno partito per Bucarest. Dopo le verifiche degli artificieri, tutti gli allarmi si sono rivelati falsi.

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