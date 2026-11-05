Introduzione

Nella giornata di oggi, interessata da diversi allarmi bomba (GLI ULTIMI AGIGORNAMENTI), negli aeroporti europei sono intervenuti anche i cani antiesplosivo. Allo scalo romano di Fiumicino le unità cinofile hanno partecipato ai controlli straordinari predisposti dopo l'arrivo di un'e-mail minatoria agli indirizzi di Aeroporti di Roma e di altre società aeroportuali. Gli animali specializzati nella ricerca di sostanze esplosive sono entrati in azione anche a Charleroi, in Belgio, dove un volo Ryanair proveniente da Pescara è finito al centro di un'altra emergenza dopo il ritrovamento della parola "bomba" nei servizi igienici dell'aereo. L'allerta è scattata alle 13.13 e ha comportato lo sbarco progressivo dei passeggeri, sottoposti a controlli approfonditi con il supporto proprio dei cani antiesplosivo.