Una nota della compagnia ungherese Wizz Air ha confermato quanto successo sul volo Malpensa-Varsavia, atterrato a Vienna. "Wizz Air conferma che il volo odierno Milano Malpensa-Varsavia (W4 6387) è stato dirottato a Vienna a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio", si legge nella nota. "Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l'incolumità dei nostri passeggeri e membri dell'equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità", conclude la nota.