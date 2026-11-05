Allarmi bomba su aerei in Europa, 5 in volo da e per l’Italia: si alzano i caccia. LIVE
Una serie di allarmi bomba sta interessando diversi aerei in volo sui cieli europei. I casi sarebbero una decina, con almeno cinque aerei in volo da e per l’Italia. In mattinata un aereo partito da Helsinki e diretto a Roma è stato scortato a Fiumicino da jet dell'Aeronautica Militare. In altri due casi i voli sono stati fatti atterrare in altri scali dopo avere ricevuto l'alert. Allarmi arrivati anche per altri voli. In corso le verifiche degli artificieri, con alcuni casi che si sono già rivelati falsi
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Una serie di allarmi bomba sta interessando diversi aerei in volo sui cieli europei. I casi sarebbero una decina, con cinque aerei in volo da e per l’Italia. In mattinata un aereo partito da Helsinki e diretto a Roma è stato scortato a Fiumicino da jet dell'Aeronautica Militare. In altri due casi i voli sono stati dirottati dopo avere ricevuto l'alert: un Airbus A320 della Air Lingus in volo da Dublino a Roma è atterrato in emergenza nell'aeroporto francese di Évreux scortato da caccia francesi, mentre un Airbus A321 della compagnia Wizz Air proveniente da Malpensa e diretto a Varsavia è stato dirottato a Vienna. Gli allarmi riguardano anche per altri voli.
Nei giorni scorsi una decina di allarmi bomba via mail, che poi si sono rivelati falsi, avevano interessato voli su alcune rotte europee.
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Volo Helsinki-Roma, verifiche concluse: falso allarme
Si sono concluse le verifiche sul volo Finnair da Helsinki a Roma, atterrato all'aeroporto di Fiumicino scortato da jet dell'Aeronautica Militare: l’allarme per una bomba a bordo si è rivelato falso. Secondo quanto è emerso, le bonifiche a bordo del velivolo e sui bagagli hanno dato esito negativo.
Allarme bomba anche su volo Wizz Air da Milano a Bucarest
Tra i voli interessati oggi in Europa da allarmi bomba c'è anche un Wizz Air partito da Milano Malpensa e diretto a Bucarest. A dirlo è Sky News, che cita l'intelligence romena. Secondo le fonti, il volo è "atterrato in sicurezza" nella capitale della Romania. Secondo media romeni, si tratta del volo WMT3064. Sono in corso gli accertamenti da parte di personale autorizzato nell'aeroporto di Bucarest.
Allarmi bomba, cosa sta succedendo. IL VIDEO
I falsi allarmi bomba della scorsa settimana
La scorsa settimana una decina di voli in Europa sono stati presi di mira con allarmi bomba che poi si sono rivelati falsi. Quattro di quelle allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia (in Spagna), un Lisbona-Roma, un Dublino-Roma e un Dublino-Sofia.
La nota di Wizz Air sul volo Malpensa-Varsavia dirottato a Vienna
Una nota della compagnia ungherese Wizz Air ha confermato quanto successo sul volo Malpensa-Varsavia, atterrato a Vienna. "Wizz Air conferma che il volo odierno Milano Malpensa-Varsavia (W4 6387) è stato dirottato a Vienna a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio", si legge nella nota. "Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l'incolumità dei nostri passeggeri e membri dell'equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità", conclude la nota.
Allarme bomba su volo Helsinki-Roma, caccia lo scortano a Fiumicino
Segnalazioni anonime per una presunta bomba a bordo dell’aereo hanno riguardato anche il volo Finnair da Helsinki a Roma: dopo l’allarme, l’aereo è stato scortato da jet dell'Aeronautica Militare fino all’atterraggio avvenuto a Fiumicino intorno alle 9.30. Attivate le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia.
Il volo Dublino-Roma atterrato in Francia
L'Airbus A320 di Air Lingus, partito da Dublino con 151 passeggeri e diretto a Roma, è atterrato in Francia dopo l’allarme bomba. L’aereo è stato dirottato sulla pista della base aerea militare di Evreux-Fauville, in Normandia, nel nord del Paese.
Altro allarme bomba su aereo Wizz Air decollato da Malpensa
Un secondo allarme bomba oggi ha riguardato un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia: l’aereo è stato fatto atterrare a Vienna "a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo", ha spiegato la compagnia aerea.
I caccia francesi hanno scortato il volo Dublino-Roma
L'aviazione militare francese ha spiegato che i suoi caccia si sono alzati in volo "per intercettare l'aereo di linea dopo un sospetto di allarme bomba". "L'aereo è dirottato e scortato su Evreux", ha aggiunto la fonte riguardo al volo Dublino-Roma.
Il volo da Dublino a Roma fato atterrare in Francia
Il volo Airbus A320 era in volo da Dublino a Roma quando, dopo l’allarme bomba, è stato dirottato per l’atterraggio verso la base aerea di Evreux nel nord della Francia. Il volo della linea irlandese Air Lingus prevedeva l’arrivo a Roma alle 10:30. "Seguiamo la situazione in tempo reale come prevedono le procedure", ha fatto sapere Matignon, sede del governo francese.
Allarme bomba su volo da Dublino a Roma
Uno dei primi allarmi bomba di oggi ha riguardato un Airbus A320 in volo da Dublino a Roma: l’aereo, dopo l’allarme, è stato dirottato verso l'aeroporto francese di Évreux. A riferirlo è stato il governo francese.