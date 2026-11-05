Un volo Finnair in arrivo da Helsinki è stato scortato dai caccia ed è atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30. Dirottato nello scalo francese di Evreux invece un volo per Roma proveniente dall'Irlanda. Atterrato a Vienna un velivolo decollato da Malpensa e diretto a Varsavia. Tre atterraggi di emergenza anche in Bulgaria. Negli ultimi giorni sono diversi i casi di allarmi per voli europei, fortunatamente rivelatisi poi falsi

Diversi allarmi bomba oggi per voli operati nei cieli europei. Segnalazioni anonime hanno indicato un presunto allarme bomba a bordo di un volo Finnair da Helsinki, atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 e scortato da jet dell'Aeronautica Militare. Secondo ricostruzioni da fonti aeroportuali, sono state attivate e tutt'ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia.

Anche tre voli partiti da Malpensa interessati dagli allarmi

È invece atterrato all'aeroporto di Vienna un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia e poi dirottato nella capitale austriaca "a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo", come ha precisato la stessa compagnia aerea. Altri due allarmi bomba su aerei partiti da Malpensa hanno riguardato un volo della Aegean Airlines A3552 partito da Salonicco e atterrato a Malpensa alle 9,33 e a un altro di Ryanair FR8953 partito da Porto e atterrato a Malpensa alle 10.22.

Allarme anche per volo Dublino-Fiumicino

Sempre questa mattina un secondo allarme bomba è stato ricevuto relativamente al volo Aer Lingus diretto da Dublino a Fiumicino. Il comandante ha scelto di atterrare all'aeroporto di Evreux, in Francia, per le opportune verifiche. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio del primo ministro francese, che ha fatto sapere di monitorare attentamente la situazione.



Tre aerei atterrati in Bulgaria

Altri tre aerei sono stati costretti ad atterrare in aeroporti bulgari sempre per allarmi bomba. Due degli aerei, provenienti rispettivamente da Copenaghen e Madrid, sono atterrati a Sofia – secondo quanto riportato dall'emittente bTV, che cita il ministro dell'Interno. Un terzo velivolo, proveniente da Londra, è atterrato a Plovdiv.

I precedenti

Gli ultimi allarmi non sono un episodio isolato. Negli ultimi giorni sono diversi i casi di allarmi, fortunatamente rivelatisi poi falsi. Martedì 3 novembre i falsi allarmi hanno riguardato due voli Ryanair atterrati all'aeroporto di Roma Fiumicino, arrivati rispettivamente da Lisbona e Dublino.