Il messaggio minatorio inviato ad Aeroporti di Roma ha fatto scattare l'allarme su due voli diretti nella Capitale, con l'intervento dei caccia dell'Aeronautica militare. Nel messaggio anonimo si parlava di presunti ordigni esplosivi e si minacciavano azioni contro un presunto "regime femminista". Gli artificieri non hanno trovato alcuna bomba a bordo dei velivoli ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una mail minatoria inviata ai dipendenti di Aeroporti di Roma a una società privata di logistica aeronautica ha fatto scattare l'allarme su due voli diretti nella Capitale, un collegamento Helsinki-Roma e uno Dublino-Roma. Come riportato dal Corriere della Sera, nel messaggio si leggeva: "Siete tutti complici di un complotto criminale, vogliamo annientarvi per questo. In questo preciso momento sui seguenti voli sono stati piazzati ordigni esplosivi: AY1751 Helsinki-Roma e EI402 Dublino-Roma". (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

L'intervento dei caccia L'allerta è stata trasmessa alla Polizia postale e alla Polaria, mentre i caccia dell'Aeronautica militare sono decollati per monitorare gli aerei segnalati. Le verifiche effettutare dagli artificieri non hanno portato al ritrovamento di alcun ordigno. Potrebbe interessarti Scuola, 279 mail con allarme bomba firmate da guardie iraniane

Le indagini sulle mail anonime Le informative saranno trasmesse alle procure competenti, che apriranno fascicoli di indagine per accertare l'origine delle minacce. Gli investigatori stanno verificando anche un possibile collegamento con altre mail inviate nei giorni scorsi, che annunciavano falsi allarmi bomba sul altri voli e in circa 280 scuole. Secondo quanto riferito dal giornale, il testo era scritto in un italiano approssimativo e potrebbe essere stato tradotto automaticamente o generato con strumenti di intelligenza artificiale. Leggi anche Allarme bomba su voli nei cieli europei: due erano diretti a Roma