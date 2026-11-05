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Allarmi bomba su aerei, la mail di minaccia: "Oggi il vostro cielo sarà rosso"

Mondo

Il messaggio minatorio inviato ad Aeroporti di Roma ha fatto scattare l'allarme su due voli diretti nella Capitale, con l'intervento dei caccia dell'Aeronautica militare. Nel messaggio anonimo si parlava di presunti ordigni esplosivi e si minacciavano azioni contro un presunto "regime femminista". Gli artificieri non hanno trovato alcuna bomba a bordo dei velivoli

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Una mail minatoria inviata ai dipendenti di Aeroporti di Roma a una società privata di logistica aeronautica ha fatto scattare l'allarme su due voli diretti nella Capitale, un collegamento Helsinki-Roma e uno Dublino-Roma. Come riportato dal Corriere della Sera, nel messaggio si leggeva: "Siete tutti complici di un complotto criminale, vogliamo annientarvi per questo. In questo preciso momento sui seguenti voli sono stati piazzati ordigni esplosivi: AY1751 Helsinki-Roma e EI402 Dublino-Roma". (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

L'intervento dei caccia

L'allerta è stata trasmessa alla Polizia postale e alla Polaria, mentre i caccia dell'Aeronautica militare sono decollati per monitorare gli aerei segnalati. Le verifiche effettutare dagli artificieri non hanno portato al ritrovamento di alcun ordigno.

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Le indagini sulle mail anonime

Le informative saranno trasmesse alle procure competenti, che apriranno fascicoli di indagine per accertare l'origine delle minacce. Gli investigatori stanno verificando anche un possibile collegamento con altre mail inviate nei giorni scorsi, che annunciavano falsi allarmi bomba sul altri voli e in circa 280 scuole. Secondo quanto riferito dal giornale, il testo era scritto in un italiano approssimativo e potrebbe essere stato tradotto automaticamente o generato con strumenti di intelligenza artificiale.

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Il riferimento allo "Stato maschile"

Nel messaggio gli autori si definivano "combattenti dello Stato maschile" e annunciavano nuove azioni, scrivendo: "Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L'esplosione avverrà fra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso". 

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