Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Scuola, 279 mail con allarme bomba firmate dalle Guardie della Rivoluzione Islamica

Mondo

Tra le strutture coinvolte figurano anche due scuole di Roma, dove sono immediatamente scattate le verifiche. La Polizia ha effettuato controlli e bonifiche negli edifici scolastici interessati

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sono in corso le indagini della polizia postale sulle mail inviate questa mattina a 279 scuole in tutta Italia, nelle quali veniva segnalata la presunta presenza di ordigni esplosivi all'interno degli istituti. 

Coinvolte anche due scuole di Roma

Tra gli istituti che hanno ricevuto il messaggio figurano anche l'Istituto comprensivo "Giovanni Cagliero" e la scuola elementare "Gianni Rodari" di Roma. È stata la stessa preside Anna Fucile a raccontare che la mail aveva come mittente il "corpo delle guardie della rivoluzione islamica". Nel testo si indicava la presenza di un sacchetto di plastica contenente dell'esplosivo che sarebbe stato fatto esplodere con un detonatore a distanza e che i sopravvissuti sarebbero stati uccisi o mutilati. Dopo gli allarmi la polizia è intervenuta nelle scuole per eseguire bonifiche e i controlli.

Potrebbe interessarti

Allarme bomba su volo Milano-Jeddah, atterraggio emergenza a Fiumicino

Mondo: Ultime notizie

Midterm, Trump chiede azione Corte Suprema su blocco voti California

Mondo

Alla vigilia dell’appuntamento elettorale di metà mandato, in programma martedì 3 novembre, i...

Ucraina, bombe russe su Izyum: un morto e 27 feriti, tra cui 2 bambini

live Mondo

La città ucraina di Izyum è stata colpita da attacchi russi con bombe aeree: una persona è...

Pezeshkian: "Da Khamenei alcuni poteri a governo per trattare con Usa"

live Mondo

Lo ha detto il presidente iraniano sostendendo che la Guida Suprema ha concesso al governo...

Trump, polemiche su figlia Tiffany per servizio su rivista di lusso

Mondo

Molti utenti hanno giudicato inopportuna la copertina di Officiel Monaco che ritrae la figlia del...

Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico. FOTO

Mondo

Fiori, candele, altari e parate ricordano e celebrano i defunti in tutto il Paese. Secondo la...

8 foto

Mondo: I più letti