L'aereo, con a bordo circa un centinaio di persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è atterrato alle 15.35 presso lo scalo romano: come da procedura sono stati fatti scendere i passeggeri e sono scattati subito i controlli, che hanno dato esito negativo

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino per il volo della compagnia 'Flynas' partito da Milano Malpensa e diretto a Jeddah, in Arabia Saudita, a causa di un allarme bomba. L'aereo, con a bordo circa un centinaio di persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è atterrato alle 15.35 presso lo scalo romano: come da procedura sono stati fatti scendere i passeggeri e sono scattati subito i controlli, che hanno dato esito negativo. Sono invece ancora in corso le verifiche sui bagagli da stiva. L'allarme, secondo una prima ricostruzione, era scattato dopo che una passeggera - in stato di agitazione e sulla quale sono in corso accertamenti da parte della polizia - aveva riferito della presenza di un ordigno.