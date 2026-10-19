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Allarme bomba su volo Milano-Jeddah, atterraggio di emergenza a Fiumicino

Cronaca

L'aereo, con a bordo circa un centinaio di persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è atterrato alle 15.35 presso lo scalo romano: come da procedura sono stati fatti scendere i passeggeri e sono scattati subito i controlli, che hanno dato esito negativo

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Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino per il volo della compagnia 'Flynas' partito da Milano Malpensa e diretto a Jeddah, in Arabia Saudita, a causa di un allarme bomba. L'aereo, con a bordo circa un centinaio di persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è atterrato alle 15.35 presso lo scalo romano: come da procedura sono stati fatti scendere i passeggeri e sono scattati subito i controlli, che hanno dato esito negativo. Sono invece ancora in corso le verifiche sui bagagli da stiva. L'allarme, secondo una prima ricostruzione, era scattato dopo che una passeggera - in stato di agitazione e sulla quale sono in corso accertamenti da parte della polizia - aveva riferito della presenza di un ordigno. 

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