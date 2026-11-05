Allarmi bomba sugli aerei in Italia e in Europa: che cosa sappiamo

Minacciati anche alcuni voli partiti o arrivati a Milano Malpensa:

Milano Malpensa-Varsavia: il volo W46387 di Wizz Air, partito intorno alle 7 e diretto in Polonia, è stato dirottato verso Vienna dopo che durante il viaggio era arrivata una minaccia di bomba. L'Airbus A321 è atterrato nello scalo austriaco, dove sono state attivate le procedure di sicurezza. La compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa in conformità ai protocolli previsti per tutelare passeggeri ed equipaggio.

Milano Malpensa-Bucarest: un'altra segnalazione ha interessato il volo W43064, sempre della compagnia Wizz Air. L'aereo, con 182 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, ha raggiunto regolarmente la capitale rumena. Dopo lo sbarco sono stati effettuati i controlli, che non hanno individuato alcuna minaccia.

Salonicco-Milano Malpensa: il volo A3552 di Aegean Airlines è arrivato regolarmente nello scalo lombardo intorno alle 9.30, nonostante una segnalazione relativa alla possibile presenza di esplosivi. Gli artificieri hanno controllato il velivolo, i bagagli e le persone a bordo. La bonifica si è conclusa con esito negativo.