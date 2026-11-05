Allarmi bomba sugli aerei in Italia e in Europa: che cosa sappiamo

Introduzione
Sono almeno 18 i voli interessati oggi da una nuova ondata di allarmi bomba in Europa. Le segnalazioni, nessuna delle quali ha finora trovato conferma, hanno provocato atterraggi d'emergenza e l'intervento di caccia militari. Diversi i collegamenti da o verso l'Italia coinvolti, mentre altre segnalazioni si sono registrate in diversi Paesi europei, tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia e Spagna. Le autorità stanno cercando di individuare i responsabili delle minacce, valutando anche l'ipotesi di un coordinamento internazionale (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).
Quello che devi sapere
Il volo Dublino-Roma dirottato in Francia
Il volo EI402 della compagnia Aer Lingus, partito da Dublino e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto a cambiare rotta in seguito a un allarme bomba. L'Airbus A320, atteso nella Capitale intorno alle 10.30, è stato dirottato verso la base militare francese di Évreux-Fauville, in Normandia, dove è atterrato scortato da un caccia dell'aviazione francese. I 151 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono stati evacuati per permettere agli artificieri di ispezionare il velivolo. Non è stata segnalata la presenza di esplosivi.
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Gli allarmi sui voli Finnair
Segnalazioni anche su due voli della compagnia finlandese Finnair:
Helsinki-Roma: il volo AY1761 di Finnair, con 144 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, è arrivato regolarmente a Fiumicino intorno alle 9.30, scortato dai caccia dell'Aeronautica militare italiana. Dopo l'atterraggio sono scattate le operazioni di bonifica da parte degli artificieri della Polizia, concluse senza il ritrovamento di ordigni. La compagnia ha confermato che la minaccia era infondata.
- Helsinki-Vienna: un secondo allarme ha riguardato il collegamento AY1471, con 177 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. L'aereo ha raggiunto regolarmente la capitale austriaca e tutti gli occupanti sono sbarcati in sicurezza. Anche questa segnalazione è risultata priva di fondamento, come confermato da Finnair.
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Le segnalazioni sui voli da e per Milano Malpensa
Milano Malpensa-Varsavia: il volo W46387 di Wizz Air, partito intorno alle 7 e diretto in Polonia, è stato dirottato verso Vienna dopo che durante il viaggio era arrivata una minaccia di bomba. L'Airbus A321 è atterrato nello scalo austriaco, dove sono state attivate le procedure di sicurezza. La compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa in conformità ai protocolli previsti per tutelare passeggeri ed equipaggio.
Milano Malpensa-Bucarest: un'altra segnalazione ha interessato il volo W43064, sempre della compagnia Wizz Air. L'aereo, con 182 passeggeri e sette membri dell'equipaggio, ha raggiunto regolarmente la capitale rumena. Dopo lo sbarco sono stati effettuati i controlli, che non hanno individuato alcuna minaccia.
Salonicco-Milano Malpensa: il volo A3552 di Aegean Airlines è arrivato regolarmente nello scalo lombardo intorno alle 9.30, nonostante una segnalazione relativa alla possibile presenza di esplosivi. Gli artificieri hanno controllato il velivolo, i bagagli e le persone a bordo. La bonifica si è conclusa con esito negativo.
Oporto-Milano Malpensa: anche il volo FR8953 di Ryanair è stato interessato da un allarme bomba. L'aereo è atterrato a Malpensa intorno alle 10.20, senza necessità di modificare la rotta. Le verifiche della polizia su passeggeri, equipaggio, bagagli e aeromobile non hanno rilevato oggetti pericolosi. Le minacce relative ai due voli arrivati a Malpensa erano state comunicate attraverso un'email anonima scritta in italiano e indirizzata a uno degli uffici aeroportuali.
Gli allarmi sugli aerei atterrati a Madrid
Anche due aerei Iberia partiti dall'Italia sono stati coinvolti negli allarmi bomba segnalati all'aeroporto di Madrid-Barajas. Si tratta del volo IBE0658, decollato da Roma Fiumicino, e del collegamento IBE0668, proveniente da Milano Linate, entrambi atterrati regolarmente nella capitale spagnola. Una terza segnalazione ha interessato il volo AEA1027 di Air Europa, in partenza da Madrid e diretto a Parigi. Le minacce, secondo quanto riportato dalla radiotelevisione spagnola Rtve e dal quotidiano El País, che citano l'ente di controllo del traffico aereo Enaire, hanno fatto scattare le verifiche della Guardia Civil. Le ispezioni eseguite dal personale specializzato non hanno rilevato esplosivi o altri oggetti pericolosi. Tutti e tre gli allarmi sono risultati infondati.
Le segnalazioni sui voli per la Repubblica Ceca
Nella Repubblica Ceca quattro aerei diretti a Praga, operati secondo l'Afp dalle compagnie Ryanair, EasyJet e Sky Express, sono stati interessati da allarmi bomba. Le minacce hanno riguardato anche i locali dell'aeroporto Václav Havel della capitale, come confermato dal ministro dell'Interno Lubomír Metnar. La polizia ceca, che inizialmente aveva giudicato poco credibili le segnalazioni, ha disposto controlli straordinari sui velivoli e nello scalo. Le ispezioni degli artificieri si sono concluse senza il ritrovamento di esplosivi e le misure di sicurezza aggiuntive sono state revocate. Sull'accaduto indaga anche il Centro nazionale contro il terrorismo, l'estremismo e la criminalità informatica (Nctekk), mentre le autorità ceche hanno avviato contatti con gli altri Paesi coinvolti.
Gli aerei Lot partiti da Varsavia
Allarme anche sui voli della compagnia di bandiera polacca Lot. Due, in particolare, i voli interessati:
- Varsavia-Bruxelles: il volo LO235 è arrivato nella capitale belga dopo una segnalazione di una possibile minaccia alla sicurezza. L'equipaggio, informato durante il viaggio, ha effettuato una prima ispezione a bordo, senza individuare oggetti sospetti. Una seconda verifica, eseguita dalle autorità dopo l'atterraggio, ha confermato l'assenza di materiale pericoloso.
Varsavia-Parigi: un altro aereo Lot è stato bloccato prima del decollo, mentre si trovava sulla pista di rullaggio dell'aeroporto polacco, in seguito a una segnalazione relativa a un possibile oggetto pericoloso. Le autorità hanno ispezionato il velivolo senza trovare nulla di sospetto.
I voli per la Bulgaria
Interessati anche alcuni aerei diretti in Bulgaria:
- Madrid-Sofia: il volo FR6410 di Ryanair è atterrato in sicurezza all'aeroporto Vasil Levski della capitale bulgara dopo una segnalazione di bomba. Per accompagnare i velivoli interessati dalle minacce sono stati mobilitati i caccia Mig-29 dell'Aeronautica militare bulgara.
Copenaghen-Sofia: anche il collegamento FR3606, operato da Ryanair, ha raggiunto lo scalo di Sofia sotto scorta militare. Dopo l'atterraggio sono stati avviati i controlli previsti dalle procedure di sicurezza.
Londra Stansted-Sofia: il volo FR1730 è stato invece dirottato verso l'aeroporto di Plovdiv, dove è atterrato senza conseguenze. Anche questo velivolo è stato interessato dall'intervento dei caccia bulgari. In nessuno dei tre casi è stata segnalata la presenza di esplosivi o altri oggetti pericolosi. Le autorità stanno cercando di risalire all'origine delle minacce, trasmesse via email.
Gli allarmi arrivati via mail
A far scattare gli allarmi sui voli Dublino-Roma e Helsinki-Roma è stata un'unica email anonima, scritta in italiano e inviata nelle prime ore del mattino ad Aeroporti di Roma e ad altre società dello scalo di Fiumicino. Il messaggio, con oggetto "segnalazione minaccia", indicava i numeri dei due collegamenti e sosteneva che a bordo fossero presenti ordigni pronti a esplodere entro un'ora. La comunicazione era firmata dai sedicenti "combattenti dello Stato Maschile" e si concludeva con la minaccia "Oggi il vostro cielo sarà rosso". Anche nei giorni precedenti erano state inviate email in italiano per segnalare presunte bombe su voli Ryanair diretti a Roma.
L'ipotesi di un coordinamento europeo
Le autorità investigative stanno cercando di capire se dietro le numerose segnalazioni degli ultimi giorni ci sia un'operazione organizzata su scala europea. Per individuare i responsabili sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale, con verifiche sui server utilizzati per trasmettere le email e sugli indirizzi IP associati ai messaggi. In base alle prime ricostruzioni, le minacce sarebbero state inviate attraverso caselle di posta elettronica compromesse oppure tramite servizi orientati alla riservatezza, come Proton Mail. L'eventuale collegamento tra i diversi episodi, tuttavia, non è ancora stato dimostrato.
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