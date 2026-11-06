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Allarme bomba su un aereo partito da Roma: atterrato a Lisbona, in corso i controlli

Mondo

L'aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine

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Un nuovo allarme bomba su un aereo. Dopo i 25 casi (tutti falsi allarmi) registrati in Europa nella giornata di giovedì, oggi un nuovo episodio ha interessato un volo proveniente da Roma e fatto atterrare in sicurezza all'aeroporto di Lisbona. La notizia è stata diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L'allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine (non una mail, quindi, come avvenuto nei casi di giovedì), la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia. 

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