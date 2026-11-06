La presidente del Consiglio, in visita a Fieracavalli a Verona, ha parlato a margine dell’evento. Sugli attacchi hacker: “Devono preoccupare”. Sul ministro dell’Economia: “Non credo che l'approccio di Giorgetti sia troppo rigorista, nel qual caso lo sarebbe anche il mio perché abbiamo condiviso il lavoro”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel pomeriggio, è arrivata a Verona, in visita a Fieracavalli. A margine dell’evento, entrando a Veronafiere, la premier ha risposto a qualche domanda dei giornalisti. Riguardo agli attacchi hacker che in questi giorni hanno provocato allarmi nei supermercati e nei cieli d’Europa, Meloni ha detto: “Devono preoccupare. Dobbiamo mettere in sicurezza la quotidianità”. Una battuta anche sul ministro dell’Economia: “Non credo che l'approccio del ministro Giorgetti sia troppo rigorista, nel qual caso lo sarebbe anche il mio perché abbiamo condiviso il lavoro”.