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Meloni su attacchi hacker: “Devono preoccupare. Mettere in sicurezza la quotidianità”

Politica
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La presidente del Consiglio, in visita a Fieracavalli a Verona, ha parlato a margine dell’evento. Sugli attacchi hacker: “Devono preoccupare”. Sul ministro dell’Economia: “Non credo che l'approccio di Giorgetti sia troppo rigorista, nel qual caso lo sarebbe anche il mio perché abbiamo condiviso il lavoro”

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel pomeriggio, è arrivata a Verona, in visita a Fieracavalli. A margine dell’evento, entrando a Veronafiere, la premier ha risposto a qualche domanda dei giornalisti. Riguardo agli attacchi hacker che in questi giorni hanno provocato allarmi nei supermercati e nei cieli d’Europa, Meloni ha detto: “Devono preoccupare. Dobbiamo mettere in sicurezza la quotidianità”. Una battuta anche sul ministro dell’Economia: “Non credo che l'approccio del ministro Giorgetti sia troppo rigorista, nel qual caso lo sarebbe anche il mio perché abbiamo condiviso il lavoro”.

Cos’è Fieracavalli

Fieracavalli è una rassegna internazionale dedicata al mondo equestre. Nata nel 1898, nel calendario delle manifestazioni di Veronafiere è tra le più antiche insieme a Fieragricola. Questa del 2026 è l’edizione numero 128 ed è in programma fino all’8 novembre.

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