Guerra Ucraina Russia, Mosca attacca strutture energetiche a Sumy, Kiev e Mykolaiv. LIVE
Le forze armate russe hanno attaccato con bombe aeree Fab-3000 una centrale elettrica nei pressi della città di Sumy, nell'Ucraina orientale, e un contingente di Kiev nella regione di Zaporizhzhia. Prese di mira anche infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Mykolaiv: nella regione della capitale, tre persone sono rimaste ferite nell'incendio di un edificio residenziale privato. Una raffineria di petrolio nella Russia meridionale è stata attaccata nella notte da droni ucraini
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Le forze armate russe hanno attaccato con bombe aeree Fab-3000 una centrale elettrica nei pressi della città di Sumy, nell'Ucraina orientale, e un contingente di Kiev nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Mosca. Prese di mira anche le infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Mykolaiv: le strutture "dei distretti di Bila Tserkva e Obukhiv sono state danneggiate a seguito dell'attacco nemico", ha fatto sapere un funzionario. Tre persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un edificio residenziale privato e in una dependance nel quartiere di Boryspil.
Una raffineria di petrolio è stata attaccata nella notte da droni ucraini che hanno innescato incendi ed esplosioni nella Russia meridionale. Secondo quanto riportato dal canale ucraino Exilenova Plus, è scoppiato un incendio presso la raffineria di petrolio Afipsky, nella regione meridionale del Territorio di Krasnodar. Un'altra ondata di attacchi ha colpito il sito nelle prime ore del mattino.
Secondo il presidente Usa Trump Russia e Ucraina "sono vicine a un accordo" che "riguarderà anche l'Europa".
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Attacco russo alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Mykolaiv
Nella regione di Kiev si registrano tre feriti a seguito di un attacco notturno delle truppe russe. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, Timur Tkachenko, su Telegram secondo quanto riportato da Ukrinform. In particolare, un incendio è scoppiato in un edificio residenziale privato e in una dependance nel quartiere di Boryspil. Entrambi gli edifici sono stati completamente distrutti. Tre persone sono rimaste ferite. "Due di loro hanno riportato una reazione acuta da stress, un altro un trauma cranico e abrasioni agli arti. Non è stato necessario il ricovero in ospedale". A quanto riporta il funzionario, "le infrastrutture energetiche dei distretti di Bila Tserkva e Obukhiv sono state danneggiate a seguito dell'attacco nemico. Anche nel distretto di Obukhiv, l'onda d'urto ha danneggiato le finestre dell'edificio scolastico e del dormitorio di un istituto di istruzione. I servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Sono in corso le operazioni per eliminare le conseguenze dell'attentato". I russi inoltre hanno attaccato un impianto infrastrutturale energetico nella regione di Mykolaiv con un drone d'attacco di tipo Geranium. L'amministrazione militare regionale di Mykolaiv ha diffuso la notizia su Facebook, secondo quanto riportato da Ukrinform. Mosca ha inoltre preso di mira con un drone Fpv e un Uav Molniya nella località di Kutsurubsk, nel distretto di Mykolaiv, un edificio annesso al villaggio di Dmytrivka che è stato danneggiato. In entrambi i casi non si sono registrate vittime.
Media: esplosioni nel sud della Russia, Kiev colpisce raffineria di petrolio
Una raffineria di petrolio è stata attaccata nella notte da droni ucraini che hanno innescato incendi ed esplosioni nella Russia meridionale. Secondo quanto riportato dal canale ucraino Exilenova Plus, è scoppiato un incendio presso la raffineria di petrolio Afipsky, nella regione meridionale del Territorio di Krasnodar. Un'altra ondata di attacchi ha colpito il sito nelle prime ore del mattino e ulteriori esplosioni sono state segnalate nei pressi della città di Krasnodar, ha riferito la testata, secondo cui esplosioni e incendi sono stati segnalati anche nella vicina Repubblica di Adighezia.
Forze russe attaccano centrale elettrica vicino a Sumy
Le forze armate russe hanno attaccato con bombe aeree Fab-3000 una centrale elettrica nei pressi della citta' di Sumy, nell'Ucraina orientale, e un contingente di Kiev nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Mosca. Secondo il presidente Usa Trump Russia e Ucraina "sono vicine a un accordo" che "riguarderà anche l'Europa".
Kushner: "Discusso con Ue-Nato architettura sicurezza"
Gli Stati Uniti hanno avuto ieri a Bruxelles "discussioni produttive e sostanziali" con l'Ucraina, la Nato e i partner europei. A riferirlo è stato Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump e con Steve Witkoff suo inviato per l'Ucraina. Negli incontri si è parlato di "due elementi essenziali e interconnessi di una pace duratura: garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un'architettura di sicurezza europea piu' ampia", ha scritto su X. Trump ha annunciato questa sera a breve "un grande accordo" con la Russia che riguarderebbe non solo l'Ucraina ma anche tutto il resto dell'Europa.
Trump: "Vicini a un accordo tra Russia e Ucraina, riguarderà anche Europa"
"Siamo molto vicini ad un accordo tra Russia e Ucraina". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale precisando che "sarà un grande accordo che coinvolgerà anche l'Europa". Il presidente ha anche detto di aver incontrato oggi alla Casa Bianca l'inviato speciale di Vladimir Putin ma non la delegazione ucraina.