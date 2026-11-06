Le forze armate russe hanno attaccato con bombe aeree Fab-3000 una centrale elettrica nei pressi della città di Sumy, nell'Ucraina orientale, e un contingente di Kiev nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Mosca. Prese di mira anche le infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Mykolaiv: le strutture "dei distretti di Bila Tserkva e Obukhiv sono state danneggiate a seguito dell'attacco nemico", ha fatto sapere un funzionario. Tre persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un edificio residenziale privato e in una dependance nel quartiere di Boryspil.

Una raffineria di petrolio è stata attaccata nella notte da droni ucraini che hanno innescato incendi ed esplosioni nella Russia meridionale. Secondo quanto riportato dal canale ucraino Exilenova Plus, è scoppiato un incendio presso la raffineria di petrolio Afipsky, nella regione meridionale del Territorio di Krasnodar. Un'altra ondata di attacchi ha colpito il sito nelle prime ore del mattino.

Secondo il presidente Usa Trump Russia e Ucraina "sono vicine a un accordo" che "riguarderà anche l'Europa".

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