"Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto grande, coinvolgerà l'Europa", ha aggiunto il tycoon. Intanto nella notte la Russia ha sferrato nuovi attacchi con missili balistici contro Kiev, colpendo le infrastrutture della capitale. Sale a 53 morti il bilancio del raid aereo russo del 2 novembre nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzia
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"Stiamo facendo molti progressi con la Russia e l'Ucraina." Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di aver avuto delle telefonate oggi e di avere degli incontri in programma lunedì e martedì al riguardo. "Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto grande, coinvolgerà l'Europa", ha aggiunto il tycoon.
Intanto nella notte la Russia ha sferrato nuovi attacchi con missili balistici contro Kiev, colpendo le infrastrutture della capitale. Si sono udite esplosioni nella periferia della città.
Zelensky si è detto "pronto a incontrare Putin, ma non a Mosca".
Sale a 53 morti il bilancio del raid aereo russo del 2 novembre nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzia. Continuano le operazioni di ricerca sul luogo dell'attacco, dove un'altra cinquantina di persone risultano ancora disperse.
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Financial Times: i servizi europei indagano sulla pista russa degli allarmi bomba
Le agenzie di sicurezza europee stanno indagando per accertare se le minacce di bomba coordinate che questa settimana hanno preso di mira decine di voli europei possano avere avuto origine in Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari dell'intelligence secondo cui è in corso un'indagine transfrontaliera tra i servizi europei per risalire all'origine delle minacce. Alcuni esponenti dell'intelligence europea ritengono che l'origine russa sia la più probabile, per movente, modalità operative, precedenti e primi indizi emersi. Un'ipotesi di lavoro è che le minacce siano di attivisti filo-Cremlino o gruppi hacker.
Mosca: ponte a nord di Kiev usato per trasportare armi
Il ponte stradale colpito a nord di Kiev era "utilizzato per il trasporto di armi destinate all'esercito ucraino". L'ha riferito il ministero della Difesa russo e lo riporta Tass. Sempre secondo le dichiarazioni del ministero russo, a Kiev è stata colpita la società "Korolev Meridian", che per Mosca produce missili Flamingo. Le forze russe hanno inoltre affermato di aver colpito la centrale termoelettrica di Tripolskaya e la sottostazione elettrica "Kievskaya", nella regione di Kiev e di aver colpito nel Mar Nero, a sud-est di Odessa, una nave da carico che, sempre secondo le forze militari russe, trasportava equipaggiamento militare verso l'Ucraina.
Zelensky: "Mi aspetto più sostegno da nuovo Congresso Usa"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di aspettarsi "piu' sostegno" dal nuovo Congresso degli Stati Uniti, dopo le elezioni di medio termine che hanno visto i Repubblicani incassare una pesante sconfitta. "Ho sentito da persone nuove che entreranno nel Congresso, e anche dal Partito Democratico, che stanno dalla nostra parte", ha dichiarato Zelensky alla Cnn, "non cercano di bilanciarsi tra noi e la Russia, non hanno paura di dire che la Russia e' l'aggressore, non vogliono cedere la nostra terra a Putin". "Credo, sulla base di cio', che ci aspettiamo ancora piu' sostegno, ovviamente", ha concluso il presidente ucraino.
Raid russi su Kiev, danneggiati impianti energetici e ponte
Gli attacchi russi condotti nella notte contro l'Ucraina hanno danneggiato diverse infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Zhytomyr, oltre a un importante ponte nella capitale. Lo ha riferito il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, denunciando una situazione particolarmente critica per la fornitura di elettricità. "A seguito di un attacco nemico notturno, sono state danneggiate infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev e Zhytomyr. La situazione dell'approvvigionamento energetico della capitale è estremamente difficile", ha scritto su Telegram. In un secondo messaggio, Klitschko ha riferito che anche il Ponte Nord, una delle principali infrastrutture stradali di Kiev, è stato colpito durante i bombardamenti. "Il Ponte Nord è stato danneggiato in un attacco nemico. Gli specialisti stanno valutando l'entità dei danni", ha precisato il sindaco.
Sindaco Kiev: "Situazione energetica in città è estremamente difficile"
Gli attacchi russi hanno danneggiato impianti energetici nella regione di Kiev, oltre a un ponte fondamentale nella capitale ucraina. Lo ha confermato il sindaco della città. "A seguito di un attacco nemico avvenuto durante la notte, sono stati danneggiati impianti energetici nelle regioni di Kiev e di Žytomyr. La situazione relativa all'approvvigionamento energetico della capitale è estremamente difficile", ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. "Anche il Ponte del Nord è stato danneggiato in un attacco nemico. Gli specialisti stanno valutando l'entità dei danni", ha aggiunto Klitschko in un altro messaggio su Telegram.
Media: la Russia lancia un nuovo attacco missilistico su Kiev
Nella notte tra il 6 e il 7 novembre la Russia ha sferrato un secondo attacco con missili balistici contro Kiev, colpendo le infrastrutture della capitale. Si sono udite esplosioni nella periferia della città. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando le Forze Aeree delle Forze Armate dell'Ucraina, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko e il Comando militare della Capitale. Un terzo attacco missilistico su Kiev è stato sferrato alle tre di notte ora locale, secondo l'agenzia Ucraina Rbc. Secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, al momento il bilancio è di due feriti.
Trump: "Russia e Ucraina voglio un accordo, sarà grande e coinvolgerà l'Europa"
"Russia e Ucraina per la prima volta vogliono raggiungere un accordo. Sarà un accordo molto grande, coinvolgerà l'Europa". Lo ha detto Donald Trump.
Attacco ucraino con droni in diverse regioni russe, incendi e feriti
L'Ucraina ha colpito nella notte diversi siti nelle regioni russe di Oryol, Saratov e Rostov, tra cui una raffineria di petrolio. Lo riferisce The Kyiv Independent. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, nella raffineria di petrolio di Saratov è scoppiato un incendio dopo un attacco ucraino con droni. Secondo il governatore Roman Busargin, sono diverse le persone ferite. Un vasto incendio è scoppiato anche nei pressi della fabbrica militare Almaz nella città di Rostov, nel sud della Russia. Le fiamme sono state domate. Segnalate esplosioni anche nella città di Belgorod, dove, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, almeno una persona è rimasta ferita.