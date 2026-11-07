Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di aspettarsi "piu' sostegno" dal nuovo Congresso degli Stati Uniti, dopo le elezioni di medio termine che hanno visto i Repubblicani incassare una pesante sconfitta. "Ho sentito da persone nuove che entreranno nel Congresso, e anche dal Partito Democratico, che stanno dalla nostra parte", ha dichiarato Zelensky alla Cnn, "non cercano di bilanciarsi tra noi e la Russia, non hanno paura di dire che la Russia e' l'aggressore, non vogliono cedere la nostra terra a Putin". "Credo, sulla base di cio', che ci aspettiamo ancora piu' sostegno, ovviamente", ha concluso il presidente ucraino.