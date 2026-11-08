Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Mosca pronta a nuovo attacco a settore energia". LIVE
“Abbiamo bisogno di intercettori per i Patriots – ha detto il presidente ucraino -, e ogni accordo è importante, ogni giorno di consegna è fondamentale". La Germania non è più in grado per ora di fornire all'Ucraina sistemi di difesa aerea Patriot, a causa del rischio di creare lacune critiche nella propria capacità di difesa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Sale a 53 morti il bilancio del raid aereo russo del 2 novembre nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzia
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Federazione Russa si sta preparando a sferrare un nuovo attacco al settore energetico, ai ponti sul Dnepr e alle infrastrutture civili. “Abbiamo bisogno di intercettori per i Patriots – ha detto -, e ogni accordo è importante, ogni giorno di consegna è fondamentale. Chiediamo con insistenza ai nostri partner di non posticipare ulteriormente la consegna”.
La Germania non è più in grado per ora di fornire all'Ucraina sistemi di difesa aerea Patriot, a causa del rischio di creare lacune critiche nella propria capacità di difesa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.
Sale a 53 morti il bilancio del raid aereo russo del 2 novembre nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzia. Continuano le operazioni di ricerca sul luogo dell'attacco, dove un'altra cinquantina di persone risultano ancora disperse.
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Mosca, a Odessa colpita nave che trasportava armi per Kiev
Le forze russe hanno affermato di colpito una nave portacontainer che trasportava armi e rifornimenti militari per l'esercito ucraino nel Mar Nero, a sud-ovest di Odessa. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. "Nel Mar Nero, a sud-ovest di Odessa, è stata colpita una nave portacontainer che trasportava armi e rifornimenti militari destinati all'Ucraina", si legge nel comunicato pubblicato da Tass.
Mosca, colpita sottostazione elettrica a Beloshitsy
Le forze russe hanno comunicato di aver colpito una sottostazione elettrica vicino all'abitato di Beloshitsy (nella regione di Zhitomir, a circa 170 km a nord-ovest di Kiev). Secondo Mosca, l'infrastruttura fornisce energia a imprese del complesso militare-industriale ucraino. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo e lo riporta la Tass. "Durante la notte, attacchi condotti con droni hanno colpito una sottostazione elettrica da 330 kV nei pressi dell'abitato di Beloshitsy, nella regione di Zhitomir, che forniva elettricità a strutture del complesso militare-industriale ucraino", si legge nel comunicato.
Kiev, una vittima e danni a infrastrutture in attacco russo a Odessa
Una persona è rimasta uccisa e alcune infrastrutture sono state danneggiate in un attacco delle forze russe a Odessa. Lo ha reso noto su Telegram Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, come riportato da Ukrinform. "Il nemico ha attaccato nuovamente Odessa. Sono state danneggiate delle infrastrutture", ha scritto. Secondo il funzionario, una persona è rimasta uccisa nell'attacco.
Droni nella regione russa di Rostov, danneggiato un ponte
Una carreggiata del ponte sul fiume Mius, nella regione di Rostov, è stata danneggiata da un attacco di droni. Non ci sono stati feriti, secondo il governatore Yuri Slyusar, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Questa mattina, a seguito di un attacco aereo e della caduta di detriti di un drone al chilometro 97 dell'autostrada R-280 nel distretto di Neklinovsky, la carreggiata del ponte sul fiume Mius è stata danneggiata e anche le attrezzature da costruzione, due gru cingolate, hanno subito danni", ha scritto Slyusar sulla piattaforma Max. Il governatore ha chiarito che non ci sono state vittime, che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e che il traffico sul ponte è stato deviato.
Zelensky: "Mosca intensifica attacchi a vigilia negoziati per esercitare pressioni"
Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza di fare arrivare all'Ucraina i mezzi per proteggere vite umane. "A ogni livello, stiamo cercando modi per accelerare le consegne e far arrivare i messaggi necessari alla parte americana, affinché l'Ucraina riceva i mezzi per proteggere le vite umane. Questo è particolarmente importante in questo momento, non solo in vista dell'inverno, ma anche prima di un altro sforzo congiunto con i nostri partner per rilanciare i negoziati", scrive il presidente ucraino su X, sottolineando che "la Russia ha una visione molto particolare della diplomazia: la considera come una variante dell'aggressione". "Intensificando i suoi attacchi contro l'Ucraina e le nostre infrastrutture proprio in questo momento - aggiunge - la Russia sta cercando di gettare ulteriormente le basi per esercitare pressioni sulla posizione dell'Ucraina e su quella dei suoi partner. Speriamo che gli Stati Uniti, così come gli altri nostri partner, agiscano coerentemente con i propri principi."
Russia, abbattuti nella notte 142 droni ucraini
Nel corso della notta la Russia ha abbattuto 142 droni ucraini nei cieli di diverse regioni e sul Mar d'Azov. Lo riferisce l'agenzia Interfax citando il ministero della Difesa della Federazione Russa.