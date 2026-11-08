Una carreggiata del ponte sul fiume Mius, nella regione di Rostov, è stata danneggiata da un attacco di droni. Non ci sono stati feriti, secondo il governatore Yuri Slyusar, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Questa mattina, a seguito di un attacco aereo e della caduta di detriti di un drone al chilometro 97 dell'autostrada R-280 nel distretto di Neklinovsky, la carreggiata del ponte sul fiume Mius è stata danneggiata e anche le attrezzature da costruzione, due gru cingolate, hanno subito danni", ha scritto Slyusar sulla piattaforma Max. Il governatore ha chiarito che non ci sono state vittime, che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e che il traffico sul ponte è stato deviato.