Un terremoto di magnitudo preliminare 5.0 ha colpito la costa della California meridionale questa mattina, a circa 6 chilometri a ovest-sud-ovest di Manhattan Beach, secondo l'US Geological Survey (Usgs). Il sisma si è verificato alle 9:30 ora locale (18:30 in Italia) a una profondità di circa 12 chilometri, ha precisato l'Usgs.

Al momento non si registrano danni strutturali né feriti, secondo i vigili del fuoco di Los Angeles. Il dipartimento ha subito attivato il protocollo per i terremoti e il personale di tutte le 106 stazioni sta conducendo una ricognizione strategica, via terra, aria e mare, nelle rispettive aree di competenza. Secondo il National Tsunami Warning Center degli Stati Uniti, il sisma non comporta alcun rischio di tsunami.