Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre all’Altare della Patria, insieme alla presidente del Consiglio Meloni, al ministro della Difesa Crosetto e ai presidenti di Senato e Camera. In un messaggio, il capo dello Stato ha ricordato i militari morti in Bosnia e ha sottolineato la necessità di rinnovamento perché "ai conflitti tradizionali si aggiungono la disinformazione, la dimensione cibernetica, l'uso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi"