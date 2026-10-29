Secondo quanto riporta l'Ansa, i due militari deceduti - il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi - erano in servizio al Comando aviazione dell'Esercito (Aves) di Viterbo. Erano il pilota e lo specialista dell'aeromobile. Entrambi erano di stanza al primo reggimento 'Antares' del Centro Addestrativo, la struttura che, con personale volontario provvede alla formazione e addestramento di piloti e tecnici ed allo sviluppo delle tecniche di impiego degli aeromobili.