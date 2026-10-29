Bosnia, cade elicottero militare italiano. LE FOTO
A precipitare, nella zona di Brčko, al confine con la Serbia, è stato un CH-47, impegnato nell'ambito dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina. Quattro i morti e 11 i feriti.
- Nel tardo pomeriggio del 29 ottobre, un elicottero italiano, un CH-47, impegnato nell'ambito dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, è precipitato. Quattro le vittime e 11 i feriti.
- L'elicottero è precipitato nella zona di Brčko, al confine con la Serbia. In foto, l'area dove è precipitato l'elicottero
- Il CH-47 è un aeromobile prodotto dalla Boeing a Philadelfia in servizio con l'Esercito da oltre cinquant'anni. Molto versatile, ha condotto missioni sia di carattere operativo, sia di carattere umanitario sul territorio nazionale e all'estero.