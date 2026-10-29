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Una immagine dell'elicottero CH 47 dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, precipitato nella zona di Br?ko, al confine con la Serbia, 29 ottobre 2026 PER GENTILE CONCESSIONE KLIX.BA +++ATTENZIONE, CREDIT OBBLIGATORIO+++

Bosnia, cade elicottero militare italiano. LE FOTO

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PER GENTILE CONCESSIONE KLIX.BA

A precipitare, nella zona di Brčko, al confine con la Serbia, è stato un CH-47, impegnato nell'ambito dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina. Quattro i morti e 11 i feriti.

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