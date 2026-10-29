Secondo fonti locali il bilancio dell'incidente è di almeno tre vittime. Al momento, ha detto il ministero della Difesa italiano, "non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale"

Un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell'ambito dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, è precipitato nel pomeriggio di oggi per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono prontamente intervenuti. Al momento, ha detto il ministero della Difesa italiano, "non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale". Il sindaco di Brčko Siniša Milić ha riferito all'ANSA: "Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutti sono stati curati in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta".

Le reazioni

"La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano", ha scritto su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L'Ambasciatore d'Italia a Sarajevo si sta già recando a Brcko, luogo dell'incidente. Il Ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell'adempimento del dovere", ha scritto il ministro Antonio Tajani sui social.

La missione

La missione Eufor è presente in Bosnia-Erzegovina dal 2004, quando subentrò alla forza di peacekeeping della Nato dispiegata dopo la guerra del 1992-1995. Attualmente conta diverse centinaia di militari provenienti da 24 Paesi europei.

Il tipo di elicottero

Il CH-47 è un aeromobile prodotto dalla Boeing a Philadelfia in servizio con l'Esercito da oltre cinquant'anni. Molto versatile, ha condotto missioni sia di carattere operativo, sia di carattere umanitario sul territorio nazionale e all'estero. Il CH-47 è in grado di trasportare 54 uomini o, in alternativa, un carico di 11.340 chilogrammi. La sua velocità massima è di circa 300 km all'ora.