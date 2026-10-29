Nel tardo pomeriggio di giovedì 29 ottobre la Forza militare dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, chiamata Eufor, ha fatto sapere che durante un'operazione di routine nella città di Gorica, nella zona di Brčko al confine con la Serbia, si è verificato un incidente in cui è precipitato un velivolo della missione militare internazionale. Nella dichiarazione è stato anche specificato che "Eufor sta conducendo un'indagine completa e approfondita sull'accaduto e fornirà ulteriori informazioni non appena i fatti saranno accertati e quando opportuno”.

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